Borussia Dortmund teknik direktörü Niko Kovac, merakla beklenen Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Arsenal'e net bir mesaj verdi. Kovac, takımının Premier Lig liderini yenebilecek kaliteye sahip olduğunu söyledi. Emirates Stadyumu'ndaki karşılaşma, Almanya ve İngiltere'de şu anda zirvede yer alan iki takımı karşı karşıya getirerek Avrupa'daki güçlerini sınayacak.

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Kovac, Avrupa'daki zorlu sınavı sabırsızlıkla bekliyor

Kuzey Londra'daki taktik mücadelesi, kıtanın en formda iki takımını karşı karşıya getirecek. Alman ekibi, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda dokuz puanla 12. sırada bulunuyor. İyi bir konumda olsa da doğrudan üst tura yükselme hakkı veren sıralara çıkmak istiyor. Emirates'te alınacak bir galibiyet, yerel ligdeki üstünlüğünü Avrupa'da başarıya dönüştürmek isteyen kulübün hedefleri açısından güçlü bir mesaj olacak. Son İngiltere şampiyonuyla kendi sahasında karşılaşmanın zorluğuna rağmen Kovac, Arsenal'in ününden çekinmiyor.

BVB teknik direktörü, takımındaki özgüvene dikkat çekti. "Elbette bu görevin ne kadar zor olduğunun farkındayız. Ama bize karşı oynamak da zor ve fırsatlar yakalayacağız. İstediğimizi eve götürebilecek kaliteye sahibiz , yani puanları. Bunun için hem toplu hem de topsuz oyunda en iyi performansımızı sergilemeliyiz, çünkü Arsenal'in gerçekten iyi oyuncuları var" dedi Kovac.

Arsenal savunmasını aşmak

Kovac, takımının aşması gereken savunmanın ne kadar sağlam olduğunun farkında. Arsenal, dört maçta yalnızca üç gol yiyerek turnuvanın en az gol yiyen takımı oldu. Yine de Dortmund teknik direktörü, hücum oyuncularının gol bulabilecek beceriye sahip olduğuna inanıyor. İki kadrodaki hücum kalitesi düşünüldüğünde golsüz beraberliği de düşük bir ihtimal olarak görüyor.

"Arsenal çok ama çok iyi bir takım. Böylesine üst düzey oyuncuların bulunduğu İngiltere ligini kazanıyorsanız, belli ki çok şey yapabilirsiniz. Arsenal de fazlasıyla yetenekli! Savunma disipliniyle topa sahip olarak oyunu kontrol etmek arasında doğru dengeyi bulmalıyız. Maçın 0-0 biteceğini sanmıyorum, çünkü iki takım da gol atacak ve fırsat yaratacak kaliteye sahip" diye ekledi Kovac.

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Konuk ekibe iki oyuncudan iyi haber

Serhou Guirassy ve Carney Chukwuemeka'nın dönüşü, Dortmund'un şansını önemli ölçüde artırdı. İki oyuncu da kafile Dortmund Havalimanı'ndan yola çıkmadan önce pazartesi günü Brackel tesislerindeki son antrenmana katıldı. Kas sakatlıklarını atlatmaları, kadro derinliğinin büyük önem taşıyacağı bu maçta Kovac'a değerli seçenekler sunuyor. Kaptan Emre Can ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olsa da saha kenarından takıma liderlik etmek için 24 kişilik kafileyle birlikte seyahat etti.

Gelecek maçlar ARS Şampiyonlar Ligi 15:00 BVB

Teknik direktör, iki oyuncunun oynayabilecek durumda olduğunu doğruladı ancak ilk 11'e ilişkin planını açıklamadı. "Yarınki maça hazırlar, bu yüzden kadrodalar. Kesinlikle oynayabilirler. Başlangıçtan itibaren mi yoksa daha sonra mı oynayacaklarını yarın göreceğiz" diye açıkladı.

Yakın geçmiş Dortmund'un lehine

Bu iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki son resmi karşılaşması 12 yıl önce oynansa da sezon öncesindeki maçları hâlâ hafızalarda. Dortmund, ağustos ayında Arsenal'i 3-2 mağlup etmişti. Daha sonra Westfalenstadion'a kiralık olarak transfer olan Ethan Nwaneri de o maçta gol atmıştı. Bu sonuç, Kovac'ın takımına psikolojik bir avantaj sağlıyor ve Arteta'nın yıldızlarıyla onların sahasında başa baş mücadele edebileceğini gösteriyor.