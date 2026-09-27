Barcelona, Chelsea'nin en dikkat çeken genç yeteneklerinden birinin durumunu yakından izlemeye başladı. Söz konusu oyuncu, bu sezonun başında Xabi Alonso yönetiminde tali bir role gerilerken, sahip olduğu büyük potansiyele ve İngiltere Ligi'ne transferine eşlik eden yüksek beklentilere rağmen kendisini ilk on birin dışında buldu.

Katalan "Sport" gazetesi, Barcelona'nın, Brezilyalı Estevao'nun Xabi Alonso ile yaşadığı krizi, oyuncunun az süre almasından kaynaklanan hayal kırıklığı ortamında ilgiyle takip ettiğini ortaya koydu. Gazete, Brezilyalı forvetin Katalan kulübünün felsefesine uygun özelliklere zaten sahip olduğunu ve sportif yönetimin, oyuncunun Palmeiras'ta forma giydiği dönemden bu yana yeteneğine değer vermeyi sürdürdüğünü belirtti.

Estevao, Chelsea ile ikinci sezonuna zor bir başlangıç yapıyor. İngiltere Premier Lig'inin ilk beş haftasında yalnızca 23 dakika süre alan oyuncunun tek iki ilk on bir görevi ise İngiltere Kulüpler Birliği Kupası maçlarında geldi.

Rapora göre oyuncu, doğal gelişiminin kendisini sağ kanattan daha fazla merkezde oynamaya yöneltebileceğini düşünüyor. Ancak tam da bu bölgede Cole Palmer bulunuyor ve bu durum, Alonso'nun kadrosunda düzenli ve temel bir rol elde etmesini daha da zorlaştırıyor.

Anlaşmazlıklar yalnızca teknik boyutla sınırlı kalmıyor. "Sport"un aktardığına göre Estevao, İngiltere'deki ilk sezonunda kas kütlesini artırdıktan sonra bunu sürdürmek istemiyor. Bunun nedeni, en belirgin güçlü yönlerinden olan tekniği ve hızı üzerindeki olası etkisinden endişe duyması.

Chelsea'den ayrılma ihtimali konuşulsa da gazete, Estevao ve ekibinin şu anda bu senaryoyu değerlendirmediğini vurguladı. Ayrıca oyuncunun kendisi de Alonso ile alenen bir gerilime girmekten kaçındı ve Brezilya Millî Takımı'nda bulunduğu sırada, kontrol edebildiği konulara odaklanmaya ve fırsat bulduğunda elindeki en iyisini ortaya koymaya çalıştığını dile getirdi.

Barcelona, Estevao'yu Palmeiras'ta bulunduğu dönemde yakından takip etmişti. Ancak Katalan kulübü, o dönemki mali durumu nedeniyle transfer yarışına güçlü bir şekilde girmemiş, ayrıca Deco, Lamine Yamal'ın varlığıyla oyuncunun mevkisinin karşılandığını düşünerek mevcut kaynakları başka mevkilere yönlendirmişti.

Estevao sonunda, değişkenler de hesaba katıldığında 61,5 milyon euroya ulaşabilecek bir transferle Chelsea'ye geçti. Ancak mevcut durumu, ismini yeniden Barcelona'nın ilgi alanına soktu. Kulüp, oyuncunun Londra'daki durumundaki gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor.

Buna karşılık Estevao, kendisini Brezilya Millî Takımı'nın geleceğinde önemli bir unsur olarak gören Carlo Ancelotti'nin tam güvenine sahip. Ancelotti, Chelsea ile yeterli süre alamasa dahi oyuncuyu millî takıma çağırmayı sürdüreceğini vurguladı.











