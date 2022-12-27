Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Dyorex Boluspor, 21 yaşındaki Brezilyalı forvet Alex Aparecido de Souza Alcantara'yı renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Brezilyalı oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Futbola Santos'ta başladı

Santos Futbol Kulübü'nün altyapısında futbola başlayan Alex Souza, 2021-2022 sezonu başında Litvanya'nın Hegelmann takımına transfer oldu. Burada 37 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu 9 kez fileleri havalandırdı.

Alex Souza, Boluspor'da 33 numaralı formayı giyecek.