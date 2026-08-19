Bölünme: Chelsea'yi yeni bir kriz vurdu

Chelsea, mülkiyet yapısında büyük bir değişiklik olasılığıyla karşı karşıya. Todd Boehly ve Mark Walter'ın hisselerini "Clearlake Capital" şirketine satmayı değerlendirdiklerini ortaya koyan raporlar, bu şirkete kulübün tam kontrolünü verebilir.

Boehly, Walter ve Hansjörg Wyss'ten oluşan ittifak, Chelsea'yi 2022 yılında Roman Abramoviç'ten satın alırken Clearlake ile bir araya gelmişti. Clearlake anlaşma bedelinin yüzde 61,6'sını öderken, Boehly, Walter ve Wyss daha küçük hisseler sahibi oldu; Boehly ise kulübün kamuoyundaki yüzü ve başkanı olma rolünü üstlendi.

The Guardian'a göre, olası anlaşmada Chelsea'nin değeri yaklaşık 5 milyar sterlin olarak biçilebilir.

Satış gerçekleşirse, Clearlake'in sahipleri Behdad Eghbali ve José E. Feliciano, kulüp içindeki tüm kararların sahibi haline gelecek.

Bu gelişmeler, Boehly'nin ortakların ortak bir vizyonda anlaştığına dair açık beyanlarına rağmen, hissedarlar arasında yıllardır süren gerginliğin ardından geliyor. Günlük kararların yönetiminde en fazla öne çıkan isimler Boehly ve Eghbali olurken, Walter ve Wyss nispeten ön planın uzağında kaldı.

Boehly'nin Chelsea başkanlığı görevinin mevcut sezonun sonunda bitmesi planlanıyor; anlaşmanın tamamlanması halinde bir Clearlake temsilcisinin bu görevi devralmaya hazırlandığı belirtiliyor.

Son dört yılda Chelsea, transferlere yapılan devasa harcamalara rağmen sonuçları dördüncülük ile on ikincilik arasında değişerek Premier Lig'de ortalama sekizinci sırada yer aldı.

Boehly, dönemine futbol dosyasına doğrudan müdahale ederek ve Raheem Sterling ile Pierre-Emerick Aubameyang gibi deneyimli oyunculara yaklaşık 250 milyon sterlin harcayarak başladı; ardından bu rolden geri çekildi ve Eghbali sportif yönetimde daha büyük bir sorumluluk üstlendi.

Kulüp bunun ardından genç oyuncularla anlaşıp onlara uzun süreli sözleşmeler vermeye dayalı farklı bir politika benimsedi; ancak bu politika, özellikle Haziran 2025'te sona eren yılda 262,4 milyon sterlinlik vergi öncesi zarar kaydedilmesinin ardından taraftarlardan geniş çaplı eleştiriler aldı. Bu, Premier Lig tarihindeki en büyük zarar.

Chelsea, Enzo Maresca yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarmasına ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmasına rağmen, teknik direktörün ocak ayındaki beklenmedik ayrılığı takımın onuncu sıraya kadar gerilemesine yol açtı.

Kulüp, Xabi Alonso ile birlikte deneyimli oyunculara daha fazla dayanan bir yönelimin yanı sıra yeni bir döneme başlıyor; ancak mülkiyetin geleceği hâlâ, Clearlake'i Chelsea'nin gelecekteki kararlarından ve sonuçlarından sorumlu tek taraf haline getirebilecek bir değişikliğe açık.