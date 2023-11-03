Bojan Krkic: Messi ve Ronaldo gençlere örnek olamazlar!

Barcelona altyapısında gol rekorları kırdıktan sonra futbol dünyasına damgasını vurması beklenen ancak beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Bojan Krkic, Rakuten TV’de kendisi için hazırlanan belgeselde dikkat çeken açıklamalara imza attı. Şu anda Barcelona altyapısında koordinatörlük görevinde bulunan Krkic, gençlerin her şeyi hemen istediğini söyledi.

“15 yaşındaki bir çocuk şimdiden rezerv takımla antrenman yapmak istiyor ve 16 yaşındaki bir çocuk da A takımla antrenman yapmak istiyor.

Ne Messi ne Cristiano ne de Rafael Nadal sıradan vakalar. Bu isimler gençlere örnek olamazlar çünkü onlar sıra dışı. Başarı onlar gibi olmakla ilgili bir durum değil. B

u sadece çok sınırlı birkaç kişinin yakalayabileceği bir şey. Benim için Sergio Canales başarılı bir sporcu çünkü üç kez dizini kırdı ve milli takıma kadar yükseldi. Joselu 33 yaşında Madrid'e gelmeyi başardı. Gerçek başarı öyküleri bunlar.

Bu durumları örnek almak gerekiyor”