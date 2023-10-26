Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye bildiriyor.

Trendyol Süper Lig'deki son maçında derbide Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa'da moral bulmak istiyor.

Siyah-beyazlılar, bu akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e konuk oluyor.

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Aspmyra Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek.

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Minakovic'in yardımcılıklarını Svetozar Zivin ve Nikola Borovic yapacak.

Mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

İki takımın da grupta şu ana kadar henüz galibiyeti bulunmuyor.