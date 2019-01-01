Boateng: Klopp hem iyi bir adam, hem de iyi bir hoca

Fiorentina forması giyen 32 yaşındaki futbolcu Kevin-Prince Boateng, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un başarısının sırrını açıkladı.

2008-09 sezonunun ikinci yarısında 'da kiralık olarak forma giyen ve o süreçte Jürgen Klopp ile çalışma fırsatı yakalayan Kevin-Prince Boateng, eski hocası hakkında açıklamalarda bulundu.

ekiplerinden 'da oynayan forvet oyuncusu, Teknik Direktörü Klopp'un başarısının basit bir sırrı olduğunu belirtti. Bild'e konuşan Boateng, Klopp'un yalnızca harika bir teknik direktör değil; aynı zamanda harika bir insan olduğunu söyledi:

"Sizinle nasıl ilgileneceğini biliyor. Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum; ama başarıyor. Liverpool'da onu sevmeyen bir futbolcunun olduğunu düşünmüyorum; forma şansı bulamayanlar bile seviyordur."

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"Dortmund'da da böyleydi. Klopp'u özel yapan şey bu. Bu sebeple her takım onun için elinden gelen her şeyi yapar. Klopp harika bir adam ve harika bir teknik direktör. Çoğu zaman bu özelliklerden yalnızca bir tanesine sahip olursunuz. Klopp'ta ise ikisi de mevcut."

Kariyeri boyunca birçok takımda oynayan Boateng, Avrupa'nın 5 büyük liginden dördünde top koşturdu. 'da ve 'da kupalar kazanan deneyimli isim, 2017-18 sezonunda ile DFB-Pokal'ı kazandı.

32 yaşındaki oyuncu, gençlik yıllarını geride bıraktığını ve olgunlaştığını ifade ederek şunları söyledi: "Parayı çarçur eder, partilerden çıkmazdım. Şimdi ise piyano çalmayı öğreniyorum. Günde 5-6 saatim oluyor. Gitar çalmayı da öğrenmek istiyorum. Bunlar sabretme yetimi güçlendirmeme yardımcı oluyor ve bana keyif veriyor. Şimdilerde 19 yaşındaki çocuklar paralarını alıp son model arabalara biniyor ve bununla yetiniyorlar. O kadar yetenekleri var ama hiçbir şey yapmıyorlar, ekstra antrenmana dahi çıkmıyorlar. Anca oyun oynayıp sosyal medyada geziniyorlar. Antrenmana en son gelip oradan ilk ayrılan onlar oluyor. Bunların hepsini eskiden ben de yapıyordum ama şimdi futbolda buna gücünüz yetmez."