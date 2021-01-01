Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik, Lille'i yine uçurdu

Fransız ekibi, Burak Yılmaz ve Mehmet Zeki Çelik'in golleriyle Nice'i 2-0 mağlup edip şampiyonluk yolunda dev bir adım daha attı.

Lille, Fransa Ligue'de bu sezon şampiyonluğa ulaşabilecek mi? Hemen hemen tüm Türk futbolseverlerin aklında bu soru mevcut. Zira orada üç gurbetçi oyuncu oynuyor ve harikalar yaratmaya devam ediyorlar.

PSG'nin Lens'i 2-1 mağlup etmesiyle maç eksiğiyle üçüncü sıraya düşen Lille, gerekeni yaptı ve 35. hafta mücadelesinde Nice'i 2-0 mağlup etti. Goller ise bizim çocuklardan geldi.

13. dakikada kral Burak Yılmaz takımını öne geçirirken 55. dakikada ise Mehmet Zeki Çelik farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Lille, 2-0 kazanarak liderliği PSG'den geri aldı. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz'ın yerine 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille nasıl şampiyon olur?

Bu sonuçla birlikte puanını 76'ya yükselten Christophe Galtier'in ekibi, ligin bitimine üç hafta kala ipleri elinden bırakmadı. Lille, kalan üç haftada tüm maçlarını kazandığı takdirde PSG'nin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.

Ligue 1'de 35. hafta sonunda ilk 3 sıra

Sıra Takım Puan Averaj 1 Lille 76 +37 2 Paris Saint-Germain 75 +52 3 Monaco 71 +33

Lille'in kalan maçları hangi takımlarla?

35. hafta mücadelesinde evinde Nice'i 2-0 mağlup eden Lille, 36. haftada deplasmanda Lens ile karşı karşıya gelecek. Christophe Galtier'in öğrencileri ardından evinde Saint-Etienne'i konuk edecek ve ligin son maçında Angers deplasmanına gidecek.

PSG'nin kalan maçları hangi takımlarla?

Evinde Lens'i 2-1 mağlup eden PSG, 36. hafta mücadelesinde Rennes'e konuk olacak. Mauricio Pochettino'nun öğrencileri daha sonra Reims'i ağırlayacak ve son hafta ise Brest deplasmanına gidecek.