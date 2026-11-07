Milan, İtalya Serie A'nın on birinci haftası kapsamında yarın pazar günü Luigi Ferraris Stadı'nda Genoa'ya konuk olacağı karşılaşmada sahası dışında önemli bir sınav verecek. Bu mücadele, her iki takım için de birçok zorluğu ve dikkat çekici rakamı beraberinde getiriyor.

Rossoneri, Genoa karşısındaki üstün geçmişinin yanı sıra deplasmandaki olumlu sonuç serisiyle desteklenmiş şekilde maça çıkıyor. Ancak ligde üst üste üç galibiyet alarak çıkış dönemi yaşayan bir rakiple karşı karşıya kalacak. Genoa, bu dirilişini sürdürmeyi ve yıllardır elde edemediği bir başarıya imza atmayı hedefliyor.

Bu bağlamda "Opta" istatistik ağı, beklenen karşılaşmayla ilgili en dikkat çekici rakamları ve gerçekleri gözler önüne serdi. Bu veriler, Milan'ın tarihsel üstünlüğünü, Genoa'nın hedeflerini ve bir dizi yıldızın parlayışını ortaya koyuyor.

Milan'ın Genoa karşısındaki geçmişi

- Milan, İtalya Serie A'da Genoa karşısındaki son 10 maçta yenilgi almadı; 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. 2020-2021 sezonundan bu yana Genoa, Rossoneri'nin müsabakada hiç mağlubiyet almadan karşılaştığı ikinci takım konumunda ve diğer takımlarla eşit durumda; önünde ise 12 maçta yenilgi almadan karşılaştığı Hellas Verona bulunuyor.

Gelecek maçlar GEN Serie A 09:00 MIL

- Milan, İtalya Serie A'da Genoa karşısında deplasmanda oynadığı son 4 maçı kazandı. Rossoneri'nin müsabakada deplasmanda bundan daha uzun bir galibiyet serisine sahip olduğu yalnızca üç takım var: Hellas Verona (7 galibiyet), Messina (5 galibiyet) ve Pisa (5 galibiyet).

- Milan, bu sezon İtalya Serie A'daki ilk 10 maçında 21 gol kaydetti. Rossoneri teknik direktörlerinden birinin müsabakada ilk 11 maçın ardından daha iyi bir gol istatistiğine ulaştığı son sefer, takımın 25 gol attığı 1972 yılında Cesare Maldini ile olmuştu.

- Milan, bu sezon İtalya Serie A'da deplasmanda oynadığı ilk 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Rossoneri, 2020-2021 ile 2025-2026 sezonları arasında bir sezonda deplasmandaki ilk 6 maçında yenilgiden kaçınmayı daha önce 3 kez başarmıştı; bu, Inter ve Napoli'nin de ulaştığı rakamın aynısı. Milan, bu sezonki serisini sürdürürse bu başarıyı o dönemde 4 kez elde eden tek takım olarak rekorda tek başına yer alabilir.

Genoa 2009'dan bu yana elde edemediği başarının peşinde

- Genoa, İtalya Serie A'daki son 3 maçını kazandı ve Milan karşısında galibiyetlerini sürdürmeyi hedefliyor. Rossoblu'nun müsabakada bir sezonda üst üste 4 galibiyet elde etmeyi en son başardığı dönem, 2009 yılının mart ve nisan ayları arasıydı.

- Genoa, bu sezon İtalya Serie A'da sahasında oynadığı ilk 6 maçın 3'ünü kazanırken, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Takım, müsabakada sahasındaki ilk 7 maçta 4 galibiyet elde etmeyi 2015-2016 sezonundan bu yana, yani Gian Piero Gasperini'nin teknik direktörlük görevini yürüttüğü dönemden beri başaramadı.

- Genoa, bu sezon İtalya Serie A'daki maçlarının ilk 15 dakikasında 4 gol kaydetti; bu, Frosinone, Atalanta, Lazio ve Roma takımlarının da ulaştığı rakamın aynısı. Bu istatistikte Milan ise 5 golle başı çekiyor. Buna karşılık Genoa, dikkat çekici bir olumsuzlukta tek başına; zira maçlarının son 15 dakikasında hiç gol kaydetmedi. Milan ise aynı zaman diliminde yalnızca 1 golle yetindi.

Mercek altındaki yıldızlar

- Stephan El Shaarawy, İtalya Serie A'daki son iki maçının her birinde bir gol pası vererek dikkat çekici performanslarını sürdürüyor. Oyuncu, Milan forması altında müsabakada 83 maça çıkmış ve bu maçlarda 21 gol kaydetmişti. Yarınki karşılaşmada bir gole katkı yapmayı başarırsa, 34 yaş 12 günlük yaşıyla, 2004-2005 sezonundan bu yana ligde üst üste 3 maçta gol katkısı sağlayan Genoa tarihindeki en yaşlı ikinci oyuncu olacak; önünde ise bu başarıyı 2021 yılında 34 yaş 269 günlükken elde eden Domenico Criscito bulunuyor.

- Adrien Rabiot, bu sezon İtalya Serie A'daki ilk 8 maçında 5 gol atıp 3 gol pası vererek olağanüstü bir sezon geçiriyor. Müsabakada bir sezonun ilk 9 maçında daha iyi bir istatistiğe ulaşan son orta saha oyuncusu, 2022-2023 sezonunda 3 gol ve 7 asistle toplam 10 gole katkı sağlayan Sergej Milinković-Savić olmuştu. Ayrıca Fransız yıldız, son 5 maçının her birinde en az bir gole katkı sağladı; Milan'da bir orta saha oyuncusu bundan daha iyi bir seriye 2004 yılında üst üste 7 gole katkı sağlayan Kaká'dan bu yana ulaşamamıştı.

- Diego Moreira, İtalya Serie A'daki ilk 6 maçında 4 gol ve 3 asistle toplam 7 gole katkı sağlayarak Milan'da olağanüstü bir başlangıç yazmayı sürdürüyor. 2004-2005 sezonundan bu yana Rossoneri formasıyla ilk altı maçında bundan daha fazla gole katkı sağlamayı başka hiçbir oyuncu başaramadı; böylece 2013 yılında Mario Balotelli adına kaydedilen rakama eşitlenmiş oldu. Ayrıca takımıyla ilk 7 maçında 7 gole katkı barajını daha önce hiçbir oyuncu aşamamıştı.