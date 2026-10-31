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AFC Bournemouth v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Bitirici darbeyle: Amine Adli bu sezon Premier Lig'deki ilk imzasını attı

AFC Bournemouth - Leeds United
AFC Bournemouth
Leeds United
Premier Lig
A. Adli
Sparta Prag - AFC Bournemouth
Sparta Prag
Ligi Europa
İngiltere
Fas
Çekya

Adli, Leeds'in umutlarını bitirdi

Bournemouth'un yıldızı Faslı Amine Adli, 90+5. dakikada ikinci golü kaydederek Leeds United'a son darbeyi vurdu ve ev sahibi ekip, bugün cumartesi günü Premier Lig'in dokuzuncu haftası maçlarında (2-0) kazandı.

Brezilyalı Evanilson, 31. dakikada Leeds United kalecisi James Trafford'un kale vuruşunda yaptığı hatadan yararlanarak skoru açmıştı. Top, Justin Kluivert'e ulaştı ve o da pası Evanilson'a aktararak kolayca gol atmasını sağladı.

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05 Kas 2026

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Maçta Leeds, skoru geri çevirmek için girişimlerde bulundu ancak Bournemouth öne geçtiği skoru korudu. Ardından 88. dakikada oyuna sonradan giren Adli, son anlarda son vuruşu yaptı.

Bu golle birlikte Amine Adli, bu sezon tüm kulvarlarda Bournemouth ile gol sayısını 3'e çıkardı. Daha önce Avrupa Ligi'nde Milan'a, İngiltere Lig Kupası'nda Aston Villa'ya gol kaydeden Adli, bu kez Premier Lig'de Leeds United'ın ağlarını havalandırdı.

Bu galibiyetle Bournemouth, olumlu sonuçlarına devam ederek tüm kupalarda üst üste altıncı galibiyetini elde etti. Bu seride hiç gol yemeyen ekip, puanını 12'ye yükselterek Premier Lig puan tablosunda yedinci sıraya çıktı. Leeds ise 11 puanda kalarak dokuzuncu sırada yer aldı.

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