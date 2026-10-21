Bugün çarşamba günü Mısır Premier Ligi'nde oynanan Ahly-Kanal maçı, kırmızı kalenin taraftarları ve yöneticileri arasında büyük bir öfke dalgası yarattı.

Ahly, bugün çarşamba akşamı Kahire Stadı'nda Mısır Premier Ligi'nin yedinci hafta mücadelesi kapsamında Kanal ile heyecanlı bir beraberlik (3-3) kopardı.

Ahly, 90+3. dakikaya kadar 3-2 geriye düşmüş durumdaydı; bu dakikada Faslı Ashraf Dari beraberlik golünü kaydetti.

Kırmızı dev puanını 17'ye yükselterek lig sıralamasında ikinci sıraya yerleşti; tam puanla lider olan Pyramids'in 4 puan, üçüncü sıradaki Zamalek'in ise 1 puan gerisinde kaldı. Kanal ise puanını 8'e çıkararak 11. sıraya yükseldi.

Spiker İbrahim Abdülcevad, "On Sport" kanalı üzerinden, bu beraberliğin Ahly kulübü içinde şiddetli bir öfke dalgası yarattığını söyledi.

Şöyle konuştu: "Ahly'de büyük bir öfke var ve bu gece beraberliğin ardından halihazırda alınmış 3 karar var."

Şunları açıkladı: "Ahly, sonuçlar düzelene kadar oyuncuların alacaklarını dondurmayı ciddi şekilde değerlendiriyor. Ayrıca yarın bir tarafta oyuncular, diğer tarafta teknik direktör Faslı Hüseyin Ammuta ve yanında futbol direktörü Vail Cuma arasında önemli bir toplantı yapılmasına karar verildi."

Şöyle bitirdi: "Öğrendiğimiz üçüncü karar, teknik direktör Hüseyin Ammuta'ya duyulan güvenin yenilenmesi, kendisine dokunulmayacağının teyit edilmesi ve önümüzdeki dönemde işini sürdürmesi için tam güvenin verilmesi şeklinde."