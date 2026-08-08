Birden fazla Premier League kulübüyle adı anılan Japonya Dünya Kupası yıldızı

17 yaşındayken Keito Nakamura, Japonya'nın en parlak yeteneklerinden biri olarak gösteriliyordu. Aradan neredeyse on yıl geçmişken golcü oyuncu kariyerini Fransa'nın ikinci liginde sürdürüyor, ancak umut vadeden bir transfer kaçınılmaz görünüyor. Hidden Gems serimizin bu bölümünde, büyük takdir gören Nakamura'nın hikâyesini anlatıyoruz.

Japonya bu Dünya Kupası'nda bir kez daha kalbimizi çalarken, Brezilya karşısında alınan acı yenilgi onların yolculuğunu umduklarından çok daha erken sona erdirdi. Oyuncular sahada gözyaşları içinde Japon taraftarlara teşekkür ederken, teknik direktör Hajime Moriyasu'nun duygusal konuşması internette büyük ilgi gördü.

Japonlar bu kadar erken eve dönmeyi hak etmedi, ancak hem Hollanda'nın (Fas) hem de Japonya'nın (Brezilya) önceden eşleştiği acımasız kura, iki takımın da ABD'ye son 32 turunda veda etmesine neden oldu.

Japonya, Dünya Kupası grup aşamasında Hollanda ile karşılaştığında bir Japon oyuncu öne çıktı: Nakamura. Kanat oyuncusu, Japonya'nın en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi ve yakın direğe attığı şutla Bart Verbruggen'ı hazırlıksız yakaladı. Kısmen Nakamura'nın golü sayesinde maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

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Keito Nakamura, Hollanda milli takımına attığı golü kutluyor

Bu gol, onun oyun stilini çok iyi yansıtıyor: solda dripling, içe kat etme, topu sağına çekme ve ardından topa sert vurma. Tekniği sağlam; çocukluğundan bu yana durmaksızın yaptığı çalışmalarla şekillendiği de Japon programı NHK NEWS Ohayo Nippon'da yayınlanan görüntülerde görülüyor.

Programda, Nakamura'nın annesinin ona tekrar tekrar pinpon topları attığı iç ısıtan bir ev videosu yer alıyor. Genç futbolcunun görevi ise topu havadan ustalıkla kapmak ve bunu tekrar tekrar yapmak. Forvet oyuncusu bu çalışma hakkında, "Açıkçası bu, topa tam sweet spot'undan vurmak için inanılmaz derecede iyi bir egzersize dönüştü" diyor. "Dürüst olmak gerekirse, bunun sonucunda volelerimin muazzam şekilde geliştiğini fark ettim."

Ailesi genel olarak onun profesyonel futbol hayallerini desteklemek için ellerinden gelen her şeyi yaptı. Yaklaşık yedi yaşındayken, onu Brezilya'ya götürmeyi kabul edene kadar sızlandı. TV Asahi'ye verdiği demeçte, "Çocukken Brezilya'ya gitmeyi o kadar çok istiyordum ki aileme yalvardım ve beni oraya götürdüler" dedi.

Neden Brezilya? Cevap açık görünüyor. "Ronaldinho'nun büyük bir hayranıydım ve Brezilya futboluna hayrandım. Bunu kaynağında deneyimlemek ve yerel çocuklarla oynamak istiyordum."

Ve tam olarak bunu yaptı: Brezilya sokaklarında Joga Bonito. "Çoğu gün tek başıma oynamadım. Her zaman birlikte oynayacak biri vardı. O Brezilya usulü driplingi, futbolun o dünya çapındaki oynanış biçimini deneyimlemek istiyordum."

"Brezilya'da herkesin futbol için yaşadığına gerçekten inanıyordum. Dönüş yolunda, havaalanında topum yanımdaydı, ben de sektirmeye başladım. Güvenlik görevlileri ve çalışanlar hemen etrafımda toplandı ve, 'Hey, biz de katılabilir miyiz?' dedi. Ne olduğunu anlamadan beş ya da altı kişi birlikte top sektiriyorduk."

"Geriye dönüp baktığımda bunun ne kadar sıra dışı olduğunu anlıyorum. Sadece içgüdüsel şekilde hareket ediyorlar, o anda ne doğal geliyorsa onu yapıyorlar. Çocukken bu oyun tarzından çok şey öğrendim" diyor Nakamura.

Yakın zamanda oynanan Dünya Kupası'nda, üstelik onu ve takım arkadaşlarını turnuva dışına iten takımın Brezilya olması, duygularını kontrol etmesini zorlaştırdı. Ancak bu turnuvada attığı bir gol ve yaptığı bir asistle, açıkçası genel olarak ortaya koyduğu çok iyi performanslarla da birlikte Nakamura kalitesini kesin şekilde kanıtladı. Şimdi 26 yaşında ve Stade Reims ile Fransa'nın ikinci liginde sıkışıp kalmış durumda. Onun seviyesindeki bir oyuncu için bu oldukça tuhaf.

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Nakamura, Stade Reims'in kilit oyuncularından biri

Kulüpteki dördüncü sezonu ve Ligue 2'de üst üste ikinci sezonu için hazırlıklara başladı, ancak haberler onun gelecek ay içinde ayrılabileceğini öne sürüyor. Ayrılmamasını hayal etmek zor.

Nakamura kariyerine Mitsubishi Yowa SC altyapısında başladı, ardından Gamba Osaka onu 17 yaşında kadrosuna kattı ve kısa sürede A takımdaki ilk maçına çıktı. Bu hızlı yükseliş, Japonya'nın en parlak genç yeteneklerinden biri olarak sahip olduğu statüyü yansıtıyordu; 2017 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda attığı dört gol de bu ününü daha da pekiştirdi.

Hollanda ekibi FC Twente ve Belçika ekibi Sint-Truiden'daki kısa süreli dönemler, genç Japon oyuncunun tamamen farklı bir dünyaya hâlâ uyum sağlaması gerektiğini gösterdi. Asıl çıkışını ise Avrupa'daki üçüncü kulübü LASK Linz'de yaptı. Avusturya Bundesliga'sı ve Konferans Ligi'nde kanat oyuncusu sadece 59 maçta 23 gol attı ve 5 asist yaptı.

Bu performans ona o dönemde hâlâ üst ligde yer alan Fransa ekibi Stade Reims'e transferi getirdi. Üç sezonda kendisini kulübün kilit oyuncusu olarak kabul ettirdi. 2024/25 sezonundaki küme düşme kampanyası sırasında Japon hücumcu tek parlak noktaydı: attığı 11 gol ve yaptığı 2 asist, Reims'in ligde kaydettiği 33 golün üçte birinden fazlasını oluşturdu.

Tüm çabalarına rağmen Reims, küme düşme play-off'unda Metz'e kaybetti ve 2024/25 sezonunun sonunda Ligue 2'ye düştü. Ancak ikinci ligde de yine belirleyici oldu; kulübün toplam 53 golünün 14'üne golle, 3'üne asistle katkı verdi.

Formu doğal olarak daha yüksek profilli liglerin ilgisini çekti. Olympique Marseille, zarif kanat oyuncusunu isteyen kulüpler arasında yer alırken, Everton, Bournemouth ve Fulham da özellikle Dünya Kupası performansının ardından durumunu takip ediyor.

Brighton'ın yetenekli kanat oyuncusu Kaoru Mitoma, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçırdı. Asya'da dünyanın en yakışıklı futbolcularından biri olarak görülen Nakamura, onun yerini aldı ve gerekeni yaptı.

Şimdi gelecek sezon her iki Japon hücumcunun da Premier League'i kasıp kavurduğunu görebiliriz.