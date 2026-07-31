Şirketin cuma günü resmen duyurduğu üzere, Roger Schmidt Klopp’tan boşalan görevi devralacak. 1 Ekim’de görevine başlaması planlanan Schmidt, uzun vadeli bir sözleşmeye imza attı.

CEO Oliver Mintzlaff, "Roger Schmidt’i yeniden Red Bull’da görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Uzun yıllara dayanan tecrübesi, olağanüstü futbol bilgisi ve felsefemizi net şekilde kavramasıyla, global futbol portföyümüzün sportif yönünü yönetmek için doğru kişi" ifadelerini kullandı. Mintzlaff, Schmidt’in "genç yeteneklerin gelişimi ve onların en üst seviyede başarılı şekilde desteklenmesi konusunda mükemmel bir itibar edindiğini" vurguladı.

Schmidt, Red Bull dünyasına yabancı bir isim değil. 59 yaşındaki teknik adam, 2012 ile 2014 yılları arasında RB Salzburg’u çalıştırdı, ikinci sezonunda Avusturya’da lig ve kupadan oluşan dubleyi kazandı ve Almanya Bundesliga için kendisini tavsiye etti. Schmidt, 2014 yazında Bayer Leverkusen’e geçti ve yoğun futbol anlayışıyla üst düzey bir ligde de adından söz ettirdi. Daha sonra PSV Eindhoven’da (2020-2022) ve Benfica Lizbon’da (2022-2024) iki önemli kulüpte daha teknik direktörlük yaptı. Son olarak Schmidt, Ekim 2025’ten bu yana Japonya J.League’de Global Sports Director olarak görev yapıyordu ve aslında 2027’ye kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Roger Schmidt, Red Bull’da yeni Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp’un yerini alıyor

Klopp’un görevi kısa süre önce boşalmıştı, çünkü kendisi hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası’nın ardından görevinden ayrılan Julian Nagelsmann’ın yerine Almanya Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirildi. İlk beklentilerin aksine DFB, Klopp’un aslında 2029 sonuna kadar sözleşmesinin bulunduğu Red Bull’a bunun için herhangi bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalmadı. Eski BVB ve Liverpool teknik direktörü, 2025’in başında Head of Global Soccer görevine başlamıştı; bundan sonra bu rolü Schmidt üstlenecek. Klopp’un Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü olarak sözleşmesi ise artık 2030 Dünya Kupası sonrasına kadar devam ediyor.

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Schmidt ise, "Bu yeni meydan okumayı büyük bir heyecanla bekliyorum ve gelecekte yeniden Red Bull ailesinin bir parçası olacak olmaktan gurur duyuyorum" dedi. Teknik direktörlük kariyerinin ilk yıllarında önce Preußen Münster ve SC Paderborn’u çalıştıran Schmidt, "Red Bull’un uluslararası kulüp portföyü eşsiz, hırslı ve genç yetenekleri geliştirme konusunda net bir felsefeyle şekillenmiş, aynı zamanda en üst seviyede başarılı olmayı hedefliyor. Tam da bu kombinasyon bu görevi benim için özellikle cazip kılıyor" ifadelerini kullandı.



