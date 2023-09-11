Bir zamanların transfer rekortmeninden sert yanıt: "Sözlerini yedireceğim!"

Juventus'un yıldızı Pogba, kendisine yapılan eleştirilere karşın asla pes etmeyi düşünmüyor.

NE OLDU? Pogba'nın Juventus'a dönüşü planlandığı gibi gitmedi. 30 yaşındaki oyuncu sakatlıklar nedeniyle geçen sezon Serie A'da sadece 10 kez forma giymişti.

Geçen yaz bedelsiz transferle Juventus'a yeniden katılan Fransız yıldız, bu ayın başında sırt ağrısından şikayetçiydi ancak buna rağmen kariyerini tekrar rayına oturtmayı umuyor ve kendisini yeniden kanıtlamak istiyor.

Pogba, bu kapsamda kendisini acımasızca eleştiren yorumculara çok sert bir yanıt verdi.

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NE SÖYLENDİ: Pogba, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Benim hakkımda çok fazla şey söylediler ve ben, onlara bu sözlerini yedireceğim. Onlara zayıf olmadığımı göstermek istiyorum. Benim hakkımda kötü konuşabilirler, fakat asla pes etmeyeceğim."

"Futbol çok güzel, ama aynı zamanda da acımasız... İnsanlar seni unutabilir. Harika bir şey yapabilirsin; ertesi gün sen bir hiçsin."

BÜYÜK RESİM: Pogba, 2016'da Juventus'tan United'a 89,3 milyon £ (116,4 milyon $) transferinin ardından bir zamanlar tüm zamanların en pahalı oyuncusuydu, ancak şu anda kariyerinde bir dönüm noktasında.

Fransız orta saha, hâlâ futbol kariyerinde en üst seviyede devam edebilir, ancak sakatlıktan uzak kalmak çok önemli ve şu anda sağlıklı bir sezon geçirmeyi hedefliyor.

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POGBA'NIN SONUNDA NE OLACAK? Juventus ve Pogba, son sakatlık sorununun ciddi olmamasını umuyor. İtalyan ekibi, cumartesi günü Lazio'ya karşı yeniden sahaya çıkacak.