İngiliz kulüplerini dolandıran İtalyan, yalanı ortaya çıkınca büyük bir itibar kaybı yaşamıştı.

Alessandro Zarrelli, 2005 yılında İngiliz kulüplerine transfer olmaya çalıştığında Sheffield Wednesday, Glasgow Rangers ve MK Dons'ta bir genç takım oyuncusu olduğunu iddia etti.

O, profesyonel olarak futbol oynamaya çalışan bir sonraki Francesco Totti olduğunu iddia eden İtalyan bir futbolcuydu.

'Harika bir sol ayağı' olan orta saha oyuncusu aynı zamanda Bangor City, Connah's Quay Nomads ve Lisburn Distillery'e İtalya FA tarafından düzenlenen bir kültürel değişim programının parçası olarak İngiltere'de olduğunu söyledi.

Ancak onun bu yalanı, bir yıl sonra Sky TV programı 'Superfakes' tarafından Zarelli'nin başka bir transfer hakkında bir scoutla konuştuğuna dair bir operasyon başlattı ve gerçekler ortaya çıktı.

Bir sunucu, kısa süre sonra toplantıyı bölerek o zamanlar 22 yaşında olan futbolcuya hikayelerinin birbirini tamamlamadığını ve bunun bir yalan olduğunu belirtti.

İtalyan, oynadığını söylediği kulüplerde asla oynamadığını ve 'menajeri' Matteo Colobase'in var olmadığını hemen itiraf etti.

Ne söylendi?

Bu ayrıntılı yalanı neden söylediği sorulduğunda, "Hep futbol oynamak istemişimdir. işte, sırf bu yüzden bu tür bir yalan söyledim” dedi.

Zarrelli, röportajı sonlandırdı ve itibarı zedelenmiş halde odadan ayrıldı.

Daha sonra kendisini ifşa eden gazeteciyi aradı ve şöyle dedi: "Her şey için size teşekkür etmek istiyorum, çünkü artık insanlar beni tanıyor.

“Ve benim koca bir o.ospu çocuğu olduğumu biliyorlar."

Her şey; 2005 yılında Bangor City’nin, İtalyan FA'dan 21 yaşındaki Zarrelli'yi bir yıllığına transfer etmek istediğine dair bir mektup almasıyla başlamıştı.

Mektup, Zarelli'yi "harika bir sol bek" olarak nitelendiriyordu.

Manchester United'ın eski yıldızı Peter Davenport, o sırada Bangor City'nin menajeriydi.

Davenport, "Super Faker Allesandro Zarrelli" belgeselinde şunları söyledi:

"İtalyan Futbol takımından kiralık bir oyuncu alacaktık ve bize 2.000 Euro ödeyeceklerdi. Bangor gibi bir kulüp için bu çok paraydı.

“Zarrelli, İtalya Federasyonu'na göre 42 maçta 14 gol atmıştı."

Bangor'da yerel halk üzerinde de büyük bir etki bıraktı.

"İtalya'dan yeni bir süper yıldız bekliyorduk"

Zarrelli ilk maçını oynadı, ama Davenport kısa süre sonra hayal kırıklığına uğradığını ve takımdan çok uzakta olduğunu söyledi.

"O rolde görünmüyordu, yeterince iyi değildi. İtalya'dan yeni bir süper yıldız bekliyorduk, ama beklediğimiz gibi değildi. Ne ben etkilendim ne de oyuncular."

Eski oyuncu Michael Burke ise "Komikti. Pazar ligi oyuncusu gibi oynadı, hiçbir yeteneği yoktu" dedi.

İtalya Federasyonu’na kimlik bilgilerini kontrol etmesi için çağrı yapıldı ve olay tam da bu noktada patladı.

Zarelli’nin, Kulüpten ve Regency Oteli'nden ayrılması istendi.

Daha sonra, oyuncunun Kuzey İrlanda'daki Lisburn Distillery ile benzer bir oyun oynadığı ortaya çıktı.

İlk maçında oyuncular onun yeteneksiz olduğunu anladılar ve kulüp, onun transferinden vazgeçme kararı aldı.

Zarrelli daha sonra Connah Quay's Nomads'ın başkanını aramak için sahte menajer Colebase kılığına girdi, ama onlar bu durumdan şüphelendiler.

Haber yayıldı ve kısa bir süre sonra, Zarrelli “Super Faker” belgeseline maruz kaldı.

2012'de Thurlow Nunn First Division kulübü Downham Town'a geldi ve burada patron Pete Brassett, geçmişini bilmesine rağmen ona bir şans daha verdi.

Zarrelli, kulüp için 14 maça çıktı ve lig dışında oynayan 15 kulübe katıldı ve 2018'de sadece bir kez oynadığı Sholing'de kariyerine son verdi.

Toplamda, lig dışı kulüplerde 261 maça çıktı ve dokuz gol attı.

Ancak, Kasım 2018'de Zarelli, Cambridge'in hemen dışında Duxford yakınlarında, kahverengi bir Volkswagen Caddy minibüsle çarpıştıktan sonra trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Yapılan soruşturma, yolun yanlış tarafında araba kullandığını ortaya çıkardı.

Hastaneye kaldırıldı, ancak kalbi, akciğerleri ve kafasında hasar oluştuğu için kurtarılamadı.

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