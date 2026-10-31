Barcelona, bu akşam oynanacak Deportivo Alavés maçında İspanya La Liga kapsamında yeni bir yenilgiden korkuyor; zira olası bir mağlubiyet, Katalan taraftarların hatırlamak istemediği felaket bir senaryoyu yeniden akıllara getirecek.

Teknik direktör Hansi Flick'in öğrencileri, özellikle maçın "Camp Nou" sahasında La Liga'nın 11. haftasında oynanacak olması nedeniyle, Alavés'i yenerek dengesini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Sezon başındaki tüm kulvarlarda 11 galibiyete ulaşan bir seri galibiyet dizisinin ardından Barcelona, üst üste iki maçta yenilgi aldı.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Paris Saint-Germain'e 4-2 yenildi, ardından yerel ligin 10. haftasında El Clasico'da Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Barcelona'nın Alavés'e karşı kaybetmesi halinde, Katalan takımı 2015-2016 sezonundan bu yana tek bir sezonda üst üste 3 resmi maçta ilk kez yenilmiş olacak; o sezon takımı Luis Enrique çalıştırıyordu.

O dönemde Barcelona, 9 ile 17 Nisan 2016 tarihleri arasında, yani bundan 10,5 yıl önce, felaket bir dönem geçirmişti.

Barcelona o dönemde deplasmanda Real Sociedad'a La Liga'nın 32. haftasında 1-0 yenilmiş, ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ev sahibi Atlético Madrid karşısında 2-0'lık bir mağlubiyet tuzağına düşmüştü; bu yenilgi, kendi sahasında ilk maçı 2-1 kazanmış olmasına rağmen takımı turnuvadan elemişti.

Ardından Barcelona, İspanya La Liga'sının 33. haftasında konuğu Valencia'ya 2-1 yenilmişti.