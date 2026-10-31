24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Çeviri:

Bir on yılın ardından: Flick, Enrique'nin Barcelona'daki kabusunu tekrarlayacak mı?

H. Flick
Luis Enrique
Barcelona - Deportivo Alaves
Barcelona
Deportivo Alaves
La Liga
Almanya
İspanya

Barcelona, dengeyi yeniden sağlamak için Alaves ile karşılaşıyor

Barcelona, bu akşam oynanacak Deportivo Alavés maçında İspanya La Liga kapsamında yeni bir yenilgiden korkuyor; zira olası bir mağlubiyet, Katalan taraftarların hatırlamak istemediği felaket bir senaryoyu yeniden akıllara getirecek.

Teknik direktör Hansi Flick'in öğrencileri, özellikle maçın "Camp Nou" sahasında La Liga'nın 11. haftasında oynanacak olması nedeniyle, Alavés'i yenerek dengesini yeniden kazanmaya çalışıyor.

Sezon başındaki tüm kulvarlarda 11 galibiyete ulaşan bir seri galibiyet dizisinin ardından Barcelona, üst üste iki maçta yenilgi aldı.

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Paris Saint-Germain'e 4-2 yenildi, ardından yerel ligin 10. haftasında El Clasico'da Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu.

Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

31 Eki 2026

ALA

ALA

Barcelona'nın Alavés'e karşı kaybetmesi halinde, Katalan takımı 2015-2016 sezonundan bu yana tek bir sezonda üst üste 3 resmi maçta ilk kez yenilmiş olacak; o sezon takımı Luis Enrique çalıştırıyordu.

O dönemde Barcelona, 9 ile 17 Nisan 2016 tarihleri arasında, yani bundan 10,5 yıl önce, felaket bir dönem geçirmişti.

Barcelona o dönemde deplasmanda Real Sociedad'a La Liga'nın 32. haftasında 1-0 yenilmiş, ardından Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında ev sahibi Atlético Madrid karşısında 2-0'lık bir mağlubiyet tuzağına düşmüştü; bu yenilgi, kendi sahasında ilk maçı 2-1 kazanmış olmasına rağmen takımı turnuvadan elemişti.

Ardından Barcelona, İspanya La Liga'sının 33. haftasında konuğu Valencia'ya 2-1 yenilmişti.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin