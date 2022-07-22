Bir dönem Ajax ve Liverpool'da da çalışan taç antrenörü Thomas Gronnemark, Trabzonspor'da göreve başladı

Tecrübeli antrenör, Akdeniz ekibi Antalyaspor'da da dört günlük bir çalışmada bulunmuştu.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Abdullah Avcı önderliğinde yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor.

Avusturya kampındaki antrenmanlarda farklı uygulamalar dikkat çekiyor. Bunlardan birisi de özel olarak taç atışlarına çalışmak oldu.

Bu doğrultuda bordo mavili ekip; dünyaca ünlü Danimarkalı taç antrenörü Thomas Gronnemar ile çalışmalarını sürdürüyor. Thomas Gronnemark bir dönem Ajax ve Liverpool'da antrenörlük yaparken Jurgen Klopp'un da övgülerini almıştı.

Trabzonspor'dan verilen bilgiye göre; Gronnemark, bordo mavili ekip ile dört gün boyunca beraber olacak ve hücum ve defans aksiyonları hakkında bilgilendirmelerde bulunacak.

Ne söylendi?

Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Avusturya kampı başlamadan önce basın mensuplarına verdiği demeçte taç antrenörü ile çalışacaklarını sinyallerini vermişti.

"Bunun analizi var, sahada pratiği var, çözüm noktası var, duran topu var, taçı var... Mesela bu sene taç antrenörü de getirtiyoruz. Yazışmalarını yapıyoruz. Avusturya kampına gelecek. Yani part-time çalışacak.

İngiliz kulüplerinde görev yapmış. Analizler yapılacak, onun üzerinden çalışmalar yapılacak. Ben bunu 11 sene önce A Milli Takım'dayken söylediğimde, 'Ne diyor bu?' dediler. Ancak Liverpool gibi takımlar getirince değerli oldu."

Antalyaspor'da da görev aldı

Thomas Gronnemark, Türkiye Süper Ligi kulüplerine yabancı değil. Öyle ki tecrübeli antrenör, Akdeniz ekibi Antalyaspor'da da dört günlük bir çalışmada bulunmuştu.

Nuri Şahin'in özel davetlisi olarak ytakıma katılan Gronnemark, genç teknik adamla birçok toplantı yaparak takımın gelişiminde pay sahibi olmuştu.

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