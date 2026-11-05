Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı’nı bıraktığını resmen açıklayarak futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yirmi yılı aşkın efsanevi bir kariyerin ardından, beş kez Ballon d’Or kazanan yıldız, son kadronun açıklanmasına yalnızca bir gün kala artık Portekiz’i temsil etmeyeceğini doğruladı.

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Efsanevi yolculuk sona eriyor

Ronaldo'nun Portekiz millî takımını bırakmaya karar verdiği haberi, millî takımlar futbolunda bir dönemi kapattı. Deneyimli forvet, kararını perşembe sabahı, Jorge Jesus'un cuma günü kadroyu açıklamasından önce duyurdu. Böylece Ağustos 2003'teki ilk millî maçıyla başlayan 23 yıllık yolculuk sona erdi. Ronaldo, geride 234 maçlık ve millî takım düzeyinde dünya rekoru olan 146 gollük bir miras bıraktı.

Ronaldo, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamanın tamamında şunları söyledi: “Portekiz halkına sesleniyorum: Hepimizin millî takımına ait 7 numaralı formayı geri verme günü geldi. Bu formanın hiçbir zaman yalnızca bana ait olduğunu hissetmedim. Ama 23 yıl boyunca onu giyme, savunma ve dünyanın dört bir yanındaki statlara taşıma ayrıcalığına ve sorumluluğuna sahip oldum. Bugün onu geleceğe devretme zamanı geldi. Kolay bir karar değildi çünkü bazı kararlar yalnızca akılla verilmez. Kalple de verilir.”

Rekorlarla dolu kariyerine bakış

Ronaldo, millî takımı bırakırken yaptığı açıklamada Portekiz halkıyla kurduğu güçlü bağdan söz etti ve futbolun nihayetinde yalnızca istatistiklerle değil, insanlarla ilgili olduğunu vurguladı. Onu oynarken izlediğinde kendisini memleketine daha yakın hisseden göçmenler de dâhil olmak üzere milyonlarca taraftarı andı. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Ağustos 2003'te başlayan ve hayatımı sonsuza dek değiştiren bir yolculuğu noktalıyorum. Geriye dönüp millî takımda yaşadıklarımı düşündüğümde yalnızca maçları, golleri, rekorları ya da kupaları görmüyorum. İnsanları görüyorum. 90 dakika boyunca Portekiz'i biraz daha yakın hisseden göçmenleri görüyorum.”

Manchester United ve Real Madrid'in eski yıldızı, mükemmelliğe ulaşma konusundaki bitmek bilmeyen arzusunu ve ülkesini en üst düzeyde temsil etmenin duygusal yükünü de açıkça anlattı: “Millî takım kariyerim boyunca sınırlarımı aşmaya çalıştım. Kazanmak istedim, en iyisi olmak istedim, tarih yazmak istedim. Kendimden beklentim her zaman yüksekti. Hep daha fazlasını istedim, her zaman daha ileri gidebileceğimize inandım. Bu forma için sahip olduğum her şeyi verdim. Kusursuz geçen öğleden sonralar ve geceler, asla unutmayacağım galibiyetler, bugün bile hatırlaması acı veren yenilgiler oldu.”

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Kupalardan daha değerli olan

Çok sayıda bireysel ödüle ve gol rekoruna rağmen Ronaldo, taraftarların kalbinde bıraktığı izin en değer verdiği başarı olduğunu vurguladı. “Ben de başarısız oldum, ben de acı çektim, Portekizlilere çok istedikleri şeyi veremediğim anlar da oldu” diye itiraf etti. “Ama asla vazgeçmedim. Her şeyden önemlisi, Portekiz'i temsil etmekten gurur duymayı hiç bırakmadım. Yıllar içinde çok basit şeyler öğrendim. Goller geçip gider, kupalar müzelerde kalır, rekorlar eninde sonunda kırılır. Ama zamanın asla silemeyeceği bir şey var: İnsanların kalbinde edindiğimiz yer.”

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Ülkesiyle paylaştığı duygusal bağın önemini vurgulamayı sürdürdü: “Eğer sizi bir kez olsun mutlu ettiysem, attığım bir gol birine sarılmanızı, zor bir anı unutmanızı ya da ülkemizle gurur duymanızı sağladıysa, bütün bunlara değdi. Çünkü Portekizli olmak biraz da budur. Birlikte acı çeker, birlikte ayağa kalkar, yeniden inanırız. Portekiz'in her zaman hayal kuran gençlere, asla pes etmeyen oyunculara, daha önce kimsenin ulaşamadığı yerlere ulaşmanın mümkün olduğuna inanan yeni nesillere ihtiyacı olacak. Çünkü yeni kahramanlar yetiştirmeyi sürdüren bir ülke, kendine inanmaktan asla vazgeçmez.”

Portekiz futbol ailesine teşekkür

Efsanevi kaptan, açıklamasının son bölümünde yirmi yılı aşkın millî takım kariyeri boyunca kendisine destek olan takım arkadaşlarına, teknik direktörlere ve çalışanlara teşekkür etti. “Takım arkadaşlarıma özel bir söz söylemek istiyorum. Her koşu, her sarılma, her tartışma ve sahaya çıkmadan önceki her sessizlik için teşekkür ederim” dedi. “Birlikte kutladığımız her galibiyet ve bizi daha güçlü kılan her yenilgi için teşekkürler. Kaptanınız olma ayrıcalığına sahip oldum ama hiçbir kaptan bu yolda tek başına yürümez. Siz de benim hikâyemin bir parçasısınız. Yıllar boyunca birlikte çalıştığım tüm teknik direktörlere, yöneticilere, doktorlara, fizyoterapistlere, malzemecilere, çalışanlara ve daha nice insana teşekkür ederim.”

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Ronaldo, mesajını millî takıma desteğini tribünden sürdüreceğini belirterek tamamladı: “Bugün millî takımla sahadaki yolculuğum sona eriyor. Başım dik ayrılıyorum; yürüdüğüm yoldan gurur duyuyor ve Portekiz için sahip olduğum her şeyi verdiğimi biliyorum. Ama sizden biri olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Portekiz'in her galibiyetinde yüreğimle üzülmeye, heyecanlanmaya ve kutlamaya devam edeceğim. 7 numaralı forma kalacak, onu giymiş olmanın gururu sonsuza dek benim olacak. Portekiz her zaman içimde yaşayacak. Sonsuza dek görüşmek üzere.”