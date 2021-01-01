Bir 'Çorapçı Faruk' transferi: Pablo Martin Batalla

Bursaspor'un efsanevi yıldızı Pablo Martin Batalla'nın transfer süreci, oldukça sıra dışı.

Her transferin bir hikâyesi vardır. Bu hikâyenin sonu bazen iyi biter, bazen de beklediklerimiz gerçekleşmez. Tıpkı hayattaki diğer beklentilerimiz gibi.

Süper Lig’e gelmiş ve burada iz bırakarak efsaneleşmiş yabancı futbolcular akıllara geldiğinde, isimler tek tek sıralanırken Pablo Martin Batalla da mutlaka o liste arasındaki yerini yukarılarda alır.

Özellikle Bursaspor’un devrim niteliğindeki şampiyonluğuna olan katkısı, hâlâ hafızalardadır. Yaptığı doğru koşular sonucu attığı kafa golleri, Arjantinli yıldızın bize bıraktığı resimlerden biridir.

lifebursa.com yıldız oyuncuyla ile ilgili bir belgesel hazırladı ve oradaki detaylar oldukça enteresan. Peki Arjantinli yıldızın transferi nasıl gerçekleşti? Gelin, birlikte öğrenelim.

"Bir gün Çorapçı Faruk aradı..."

Bursaspor’un eski genel menajeri Osman Nuri Biçer, transferde etkin ismin ‘Çorapçı Faruk’ isimi bir Bursasporlu taraftar olduğunu söylüyor:

“Çorapçı Faruk diye bir arkadaşımız vardı. Türkiye’den Kanada’ya gitti. Bir gün başkan İbrahim Yazıcı’yı aramış ve ulaşamamış. Sonra da beni aradı. ‘Bir futbolcu var, biz bu adama hastayız. Maradona gibi bir adam’ dedi.

Daha sonra Batalla’nın kasetlerini başkanla birlikte izledik. Gerçekten bir hayli iyi olduğun fark ettik. Çorapçı Faruk’un dediği gibi Maradona gibi bir adamdı.

Sonra, başkan İbrahim Yazıcı’yı onlarla telefonda görüştürdüm. Süper Lig’den başka bir kulüple anlaşmak için uçaktan İstanbul’a inmek üzerelerdi. Biz de ilk önce Bursa’ya gelmelerini söyledik ve ertesi gün menajeri ile birlikte geldiler.”

Ertuğrul Sağlam: Batalla için Cordoba'dan referans aldım

Bu farklı transfer hikâyesine, Bursaspor’un 2009-2010 sezonunda kazandığı efsanevi şampiyonlukta takımın başında olan teknik direktör Ertuğrul Sağlam da değiniyor.

Sağlam, transfer dönemlerinde sık sık futbolcu önerileri yapıldığını vurguluyor ve hikâyeyi şu sözlerle aktarıyor:

“Transfer dönemlerini bilirsiniz. Futbolla ilgilenen herkes futbolcu önerir, bu tarz mesajlar gelir.

İbrahim Yazıcı da gelen bu mesajlardan devamlı şikâyet ederdi. Her görüştüğümüzde telefonlarında bu tarz mesajlar vardı. Zaman zaman bana, ‘şunlara bir bakar mısın?’ derdi.

Bir gün telefonuna yine bu tarzda bir mesaj geldi. Bir arkadaşından mesajla birlikte bir telefon da geldi. Telefonda Batalla’nın ismi verildi.

Başkan yine aynı şekilde bana geldi, ‘Ertuğrul, şöyle bir oyuncu geldi. Çok iyi bahsediyorlar. Bir göz atar mısın?’ dedi.

Maçlarını iyice izledikten sonra, kişiliği ile alakalı da mutlaka bilgi edinmemiz, birilerinden referans almamız gerekiyordu. Beşiktaş’ın eski kalecisi Cordoba ile görüştüm. Batalla’nın kişiliği, karakteri, çalışkanlığı, arkadaşları ile ilişkileri ile alakalı yeterli bilgileri aldım.

Cazip olan yanı, bonservis ödenmeyecek olmasıydı. Bu yüzden transferine onay verdik.”

Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü Batalla'dan

‘Çorapçı Faruk’un önerisi tuttu ve Batalla, Bursaspor’da yıldızlaştı. Bununla da kalmayıp, tarihi şampiyon kadroda yer aldı, aynı zamanda yeşil-beyazlıların Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü Valencia deplasmanında attı.

Bursa’da heykeli dikilen yıldız futbolcu, bu tarihi kulüpte önemli bir yer edindi.

Alex de Souza, Batalla hakkında ne söyledi?

Fenerbahçe’nin efsane oyuncusu Alex de Souza , belgeselde Pablo Martin Batalla’yı şu sözlerle özetliyor:

“Kısa boylu, teknik kalitesi çok yüksek. Saha içerisinde ne yapacağı belli olmayan, en sıkıntılı anlarda bir anda ortaya çıkıp boşluklar yaratabilen ve o boşluklardan faydalanabilen, fırsatçı bir futbolcu.

Bursaspor’a karşı oynadığımızda biliyorduk ki Batalla karşı tarafta mutlaka bir şeyler yapacak ve bize sıkıntı çıkaracak. Bu yüzden ona karşı oynamak benim için büyük bir zevkti."

Tuncay Şanlı: Her futbolcu Batalla ile oynamak ister

Batalla ile aynı dönemde Bursaspor’da forma giyen, Fenerbahçe’nin bir başka efsane oyuncusu Tuncay Şanlı da Batalla’yı yakından tanıyan bir isim.

O da yıldız oyuncuyla oynamanın önemine şu sözlerle değindi:

“Çok fazla konuşmazdı. Bir şey söylediği zaman, sahada onu mutlaka yerine getirirdi. Maçta nereye koşacağınızı iyi bilirseniz Batalla sizi her zaman topla buluşturur. Bu kalitede bir oyuncuyla oynamak cidden keyifti.

Her futbolcu onun gibi biriyle oynamak ister. Lider, takımı sahiplenen ve takım arkadaşlarına destek olan bir oyuncuydu.

Ne zaman ne yapacağı belli olmazdı. Oyunu önce okuyup, rakibi analiz edip ona göre bir oyun anlayışıyla sahada olan biriydi. Ne zaman nereye gideceğini, topla nerede buluşacağını çok iyi bilen ve bire bir yakaladığında kim olursa olsun adam eksiltebilen bir kalitedeydi.”

Fernando Belluschi: Batalla en iyi oyunculardan biriydi

Batalla ile aynı dönemde forma giymiş, bir başka Arjantinli Fernando Belluschi de arkadaşını şöyle anlatıyor:

“Ne zaman o dönemden bahsedilse, sahada en hissettiğim anlar aklıma geliyor. Bireysel olarak çok iyi oynadığımı düşünüyorum ancak Batalla, Sestak ve Sebastian Pinto ile olan bağlantım büyüleyiciydi.

Batalla, beni anlayan ve aynı sahayı paylaştığım en iyi oyunculardan biriydi. Bana verilen her topun, ondan geçmek zorunda olduğunu biliyordum. O da birlikte gidip gol şansı yaratmamız gerektiğini biliyordu. O takımda oynamaktan çok zevk alıyordum."

İşte böyle Pablo Martin Batalla'nın hikâyesi...

2009'da başlayan Bursaspor macerası, 2014'te Christoph Daum ile yaşadığı anlaşmazlıklardan dolayı iki sene sekteye uğrasa da, kendisini ait hissettiği yere geri dönüp yarım kalan hikâyesini tamamladı.

Yeşil-beyazlı formayla 250 maça çıkan Arjantinli yıldız, rakip filelere 68 gol bırakırken aynı zamanda Türk futbolunda da iz bıraktı.