Bir ay içinde... Chelsea'nin yıldızı Real Madrid'e iki kez teklifte bulundu

İspanyol basında yer alan bir habere göre, Chelsea'nin yıldızlarından biri Real Madrid'e birden fazla kez teklifte bulundu.

İspanyol "Radio Marca", Perşembe günü yaptığı haberde, Arjantinli milli oyuncu Enzo Fernández'in iki kez Real Madrid'e kendini önerdiğini belirtti.

İlk teklif geçen Şubat ayında yapılırken, ikincisi ise Chelsea'nin Paris Saint-Germain'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından geldi.

Buna karşılık, Real Madrid'in orta sahayı organize edebilecek bir oyun kurucuya ihtiyacı var. Fernandes, yeteneğini ve yüksek becerisini kanıtladı, ayrıca uluslararası deneyime sahip bir oyuncu.

Bu gelişme, Chelsea'nin yıldızının Real Madrid'e yeniden kur yapmaya başladığı ve Blues'taki geleceği hakkındaki spekülasyonları artırdığı bir zamanda geldi. Fernandes, kısa süre önce İspanya'nın başkentinde yaşamak istediğini vurgulayarak, buranın "(Arjantin'in başkenti) Buenos Aires'e çok benzediğini" belirtti.

Fernandes ayrıca Real Madrid'in eski yıldızları Toni Kroos ve Luka Modrić'i övgüyle bahsetti, ki bu da bazıları tarafından Real Madrid'e transfer olmak istediğinin bir işareti olarak değerlendirildi.