İngiltere Premier Lig, bugün perşembe günü, 2026 Eylül ayına ilişkin "EA SPORTS Player of the Month" ayın en iyi oyuncusu ödülünün 8 adaylık listesini resmen açıkladı ve listede Hull City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Mohamed Bachir Belloumi de yer aldı.

Belloumi, ödül için Jayden Bogle (Leeds United), Pascal Groß (Brighton), Alexander Isak ve Jeremie Frimpong (Liverpool), Charalampos Kostoulas (Brighton), Kevin Schade (Brentford) ve Antoine Semenyo (Manchester City) ile yarışıyor.

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24 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu, eylül ayı boyunca Hull City'nin üç maçının tamamında sahaya çıktı ve iki gol atıp bir asist yaptı.

Belloumi'nin en dikkat çekici performansı, Stamford Bridge'de Chelsea karşısında geldi. Burada yalnızca 6 dakika içinde iki gol atarak Hull City'yi geriye düştüğü maçta 2-2'lik beraberliğe taşıdı.

Belloumi ayrıca, Hull City'nin 2-1 mağlubiyetiyle sonuçlanan Newcastle United karşılaşmasında Mohamed Ali Cho'nun golünü hazırladı.

Premier Lig'in resmî sitesi Belloumi'nin performansını övdü ve "hızı ve durmayan hareketliliğiyle sürekli bir tehdit" olduğunu belirtti; ayrıca hücumdaki katkılarının yanı sıra takımının güçlü savunma sicilinde de pay sahibi oldu.

Taraftar oylaması, İngiltere saatiyle 28 Eylül 2026 pazartesi günü öğle saat 12.00'ye kadar "EA SPORTS" sitesi üzerinden sürecek. Taraftar oyları, kazananı belirlemek üzere bir uzmanlar heyetinin değerlendirmesine eklenecek ve kazanan gelecek hafta açıklanacak.

Cezayir efsanesi Lakhdar Belloumi'nin oğlu olan Belloumi, geçen sezon Hull City'nin İngiltere Championship'ten play-off yoluyla yükselmesine katkıda bulunmasının ardından Premier Lig'deki ilk sezonunu geçiriyor.



