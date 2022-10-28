Pablo Mari, saldırının ardından iyi olduğunu ve yakında sahalara döneceğini söyledi.

Mari, Monza'da kiralık olarak oynuyor

Hâlâ Arsenal'in sözleşmeli oyuncusu

Saldırıdan sonra iyileşiyor

NE OLDU? İspanyol oyuncu, Milano'daki Milanofiori di Assago alışveriş merkezinde meydana gelen bıçaklı saldırının ardından hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği, en az beş kişinin de yaralandığı bildirildi.

NE SÖYLENDİ? Gazzetta dello Sport'a konuşan 29 yaşındaki savunmacı, şunları söyledi: “Bebek arabasıyla birlikteyken sırtımda dayanılmaz bir ağrı hissettim. Şanslıydım çünkü önümde bir kişinin öldüğünü gördüm. Ben iyiyim, pazartesi günü oynuyor olacağım."

BÜYÜK RESİM: 46 yaşındaki bir İtalyan, saldırıdan hemen sonra şüpheli olarak gözaltına alındı. Mari, durumu stabil olmasına rağmen ameliyat olacak.

MARI'Yİ NE BEKLİYOR? Monza, pazartesi günü Serie A'da Bologna'yı konuk ediyor ve Mari'nin maçta forma giymesi sürpriz olur.