Beukema, çığırından çıkan Napoli-Roma dev maçının son dakikasında başrolde

Napoli ile AS Roma, cumartesi akşamı Serie A'da seyir zevki yüksek bir maça imza attı. Massimiliano Allegri'nin ekibi 2-0'lık üstünlüğünü kaybetti, Scott McTominay sayesinde yeniden öne geçti ancak son bölümde gelen gole engel olamayınca mücadele 3-3 sona erdi. Roma'nın geç gelen beraberlik golünde Napoli savunmacısı Sam Beukema'nın dikkat çekici bir rolü vardı.

Allegri, Napoli'de Noa Lang'a ilk 11'de yer verdi. Lang, Rasmus Højlund ve Matteo Politano ile hücum hattını oluştururken Beukema maça yedek kulübesinde başladı. Roma'da ise üç Hollandalı ilk 11'deydi: sol kanat beki Devyne Rensch, orta sahada Marten de Roon ve ileri uçta Donyell Malen.

Yüksek tempoda başlayan maçta iki takım da fırsatlar yakaladı. De Roon, beşinci dakikada Højlund'un tehlike yaratmasını önledi. Kısa süre sonra Rensch, Lang'ın golüne kale çizgisinin hemen önünde engel oldu. Diğer tarafta Malen, 24. dakikada önemli bir fırsat buldu ancak kaleci Alex Meret gole izin vermedi.

André-Frank Zambo Anguissa, 28. dakikada muhteşem bir golle kilidi açtı. Politano'nun serbest vuruşunun ardından Roma topu uzaklaştırdı, ancak orta saha oyuncusu röveşatayla uzak köşeyi buldu: 1-0. Napoli, Højlund ve Mathías Olivera ile farkı artırma fırsatları yakaladı fakat kaleci Pierluigi Gollini takımını ayakta tuttu.

Daha farklı bir skorla geriye düşmekten kurtulan Roma, devre arasından hemen önce beraberliğe de yaklaştı. Bryan Cristante'nin kornerden sonra yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarptı ve Napoli soyunma odasına tek farklı üstünlükle gitti. İkinci yarının başlamasından üç dakika sonra McTominay, Politano'nun ortasına kafayla vurarak farkı ikiye çıkardı. Gollini topu ancak kale çizgisini geçtikten sonra çıkarabildi.

2-0'dan kısa süre sonra Benoît Badiashile sakatlanarak oyundan çıkınca Allegri değişikliğe gitmek zorunda kaldı ve Beukema 52. dakikada oyuna girdi. Napoli, Politano ile üçüncü gol için çok önemli bir fırsat buldu ancak Gollini güzel bir kurtarışla skoru 3-0'a taşıyacak gole engel oldu. Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini üç oyuncu birden değiştirdi; oyuna girenler arasında Santiago Castro ve Balerdi de vardı.

Bu hamleler sonuç verdi ve Roma beş dakika içinde maça tamamen geri döndü. 69. dakikada Matías Soulé, Malen ile paslaşmasının ardından sol ayağıyla farkı bire indiren golü attı. Bu pozisyonda Beukema da hatasız değildi. Beş dakika sonra Balerdi, kornerin ardından iyi uzaklaştırılamayan topu yakın mesafeden ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

McTominay, 83. dakikada uzak mesafeden harika bir şutla skoru 3-2'ye taşıyınca Napoli maçı kazanacak gibi görünüyordu. Ancak altı dakika sonra Balerdi kafayla 3-3'lük beraberliği sağladı. Beukema, golle sonuçlanan hücumun başında Balerdi ile temasın ardından yere düşmüş ancak lehine serbest vuruş verilmemişti. Ayağa kalktıktan sonra da beraberlik golünü önlemek için savunmaya dönmekte geç kaldı. VAR, bu teması faul olarak değerlendirmedi. Ardından öfkeli Napoli teknik direktörü Allegri, itirazları nedeniyle hakem Andrea Colombo'dan kırmızı kart gördü.