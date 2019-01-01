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Beşiktaş'tan Kagawa ve Schürrle hamlesi

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Getty Images
Siyah beyazlılar Abdullah Avcı yönetiminde transfer çalışmalarını hızlandırırken Borussia Dortmund'un yıldızları için nabız yoklayacak.

Beşiktaş rotasını Almanya'ya çevirdi.

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Teknik direktörlük görevine Medipol Başakşehir'den ayrılan Abdullah Avcı'yı getiren siyah beyazlılar transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre Avcı, Shinji Kagawa'yı takımda görmek isterken aynı zamanda Borussia Dortmund'un bir başka yıldızı Andrea Schürrle için nabız yokladığı öğrenildi.

Abdullah Avcı, Schürrle’nin Beşiktaş’ta tekrar parlayacağını düşünürken, oyuncuyla yapılacak görüşmelerde de düzenli oynama garantisi verilecek.

Kariyerine La Liga'da devam etmek isteyen Kagawa ise gelen teklifleri bekliyor.

 

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