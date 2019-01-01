Beşiktaş'tan Gökhan Töre açıklaması!

Beşiktaş Kulübü, Gökhan Töre hakkında bugün yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

Beşiktaş'ta uzun süredir kadro dışı olan Gökhan Töre, bugün bir açıklama yaparak Başkan Fikret Orman'ı eleştirmiş ve sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

Siyah-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamayla Gökhan Töre'ye yanıt verirken, oyuncu hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

İşte o açıklama:

"Beşiktaş JK’nın hala sözleşmeli oyuncusu olan Gökhan Töre’nin yaptığı gerçekleri çarpıtan yazılı açıklamasını her Beşiktaş taraftarı gibi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle okumuş bulunuyoruz.

Oyuncunun yaptığı yazılı açıklamanın ardından kulübümüz tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, ayrıca kendisiyle ilgili hukuki sürecin de başlatılacağını kamuoyuna ve Beşiktaş camiasına saygılarımızla duyururuz."