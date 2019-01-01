Beşiktaş'ta Babacar ve Szalai ikilemi

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Hoffenheim forması giyen Adam Szalai ile Sassuolo'da oynayan Khouma Babacar ile ilgilendiği öne sürüldü.

Bir süredir sakatlıklarla mücadele eden Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala forvet mevki için adayları incelemeye devam ediyor.

Sabah gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş yönetimi, 26 yaşındaki Senegalli futbolcu Babacar ile 31 yaşındaki Macar oyuncu Szalai'yi gündemine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Szalai'yi özellikle istediği belirtilirken Babacar'ın daha genç ve potansiyelli olması göz önüne alınarak önceliğin ona verildiği belirtildi.

Babacar için İtalyan ekip ile görüştüğü ifade edilen Beşiktaş'ın kiralama teklifinde bulunduğu fakat Sassuolo'nun 6 milyon euro bonservis istediği dile getirildi. Babacar'dan olumlu yanıt alan Beşiktaş'ın kulüpten yanıt beklediğinin altı çizildi.

Babacar, geçtiğimiz sezon 'da çıktığı 29 maçta 7 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

B planı olarak düşünülen Szalai'nin ise Babacar'a göre daha maliyetli olduğu ve 'a teklif götürüleceği iddia edildi. 2018-19 sezonunda Hoffenheim forması ile 37 resmi maça çıkan Macar isim, 6 gol 5 asistlik katkı sağladı.