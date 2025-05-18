Beşiktaşlı taraftarlara kaçan şampiyonluğu unutturacak Ronaldo iddiası!

İngiliz basınına göre Cristiano Ronaldo Avrupa’ya dönüşünde Beşiktaş forması giyebilir.

İngiliz basını, Cristiano Ronaldo’nun Avrupa’ya dönüşü için muhtemel rotaları yazdı. Mirror'da yer alan habere göre Portekizli yıldızın yeni adresi Beşiktaş olabilir.

Haberde, “Eski Manchester United yıldızının masalsı dönüşü için beş transfer seçeneği” başlığı kullanılırken, Cristiano Ronaldo’nun adı Beşiktaş ile birlikte anıldı. Siyah-beyazlıların yıldız isme ilgi duyabileceği ancak kulübün Şampiyonlar Ligi’nde yer almamasının bu ihtimali zayıflattığı ifade edildi.

Ronaldo'nun daha önce birlikte çalıştığı Ole Gunnar Solskjaer ile yeniden bir araya gelmesinin oyuncuyu cezbedebileceği öne sürülürken, Beşiktaş ile böyle bir buluşmanın ihtimal dahilinde olduğu yazıldı.

Dört takım daha listede

Mirror’un haberine göre Ronaldo’nun olası rotaları sadece Beşiktaş ile sınırlı değil. Sporting CP, Al-Ahli, Los Angeles FC ve Chelsea de yıldız futbolcu için seçenekler arasında yer alıyor. Özellikle Sporting, Ronaldo’nun yetiştiği kulüp olması açısından dikkat çekiyor.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 39 karşılaşmaya çıkan Cristiano Ronaldo, 33 gol atıp 4 asist yaptı. 40 yaşındaki oyuncu, bu istatistiklerle hâlâ üst düzeyde performans sergileyebileceğini gösterdi.

Cristiano Ronaldo, futbol kariyerinde çıktığı 1271 maçta tam 928 gol kaydetti. Bu performansıyla futbol tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduruyor. 5 Ballon d'Or, 4 UEFA Yılın Futbolcusu, 4 Altın Ayakkabı, 13 ligde yılın oyuncusu ödülü, 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 Avrupa Şampiyonası zaferi gibi başarılarla kariyerine damga vurdu.

Beşiktaş cephesinden konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Cristiano Ronaldo’nun Avrupa’ya geri dönüp dönmeyeceği ilerleyen haftalarda netlik kazanacak.