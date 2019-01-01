Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Riza Durmisi kimdir?
Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde sezona başlayacak olan Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki Danimarkalı sol bek Riza Durmisi'yi kadrosuna katmak istiyor.
Siyah-beyazlı ekip, Durmisi transferi için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ile yarışıyor.
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Riza Durmisi kimdir?
Arnavut kökenli Riza Durmisi, 8 Ocak 1994 tarihinde Danimarka'nın Ishoj kentinde dünyaya geldi.
6 yaşında Brondby altyapısına giren Durmisi, 2012-13 sezonuna kadar Danimarka ekibinin alt yaş gruplarında forma giydi.
2012-13 sezonunda Brondby'nin A Takımı'nda 4 maça çıkan Riza Durmisi, profesyonel kariyerine başlamış oldu. Bir sonraki sezon Brondby'nin vazgeçilmez oyuncularından olmayı başaran 25 yaşındaki sol bek, dört sezon boyunca sarı-lacivertli ekiple 107 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.
2015-16 ve 2016-17 sezonlarında İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis forması giyen Durmisi, şans bulduğu 55 maçta 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Geçtiğimiz sezonun başında Lazio'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu, 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 21 karşılaşmada sahadaki yerini aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.
23 kez Danimarka A Milli Takımı formasını giyen Durmisi, 3 asist yapmayı başardı.