Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Riza Durmisi kimdir?

Beşiktaş ile Marsilya'nın transfer etmek için yarıştığı Riza Durmisi'yi yakından tanıyalım.

Yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde sezona başlayacak olan Beşiktaş, İtalya ekiplerinden 'da forma giyen 25 yaşındaki Danimarkalı sol bek Riza Durmisi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Siyah-beyazlı ekip, Durmisi transferi için ekiplerinden ile yarışıyor.

Riza Durmisi kimdir?

Arnavut kökenli Riza Durmisi, 8 Ocak 1994 tarihinde 'nın Ishoj kentinde dünyaya geldi.

6 yaşında Brondby altyapısına giren Durmisi, 2012-13 sezonuna kadar Danimarka ekibinin alt yaş gruplarında forma giydi.

2012-13 sezonunda Brondby'nin A Takımı'nda 4 maça çıkan Riza Durmisi, profesyonel kariyerine başlamış oldu. Bir sonraki sezon Brondby'nin vazgeçilmez oyuncularından olmayı başaran 25 yaşındaki sol bek, dört sezon boyunca sarı-lacivertli ekiple 107 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında İspanya ekiplerinden forması giyen Durmisi, şans bulduğu 55 maçta 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Geçtiğimiz sezonun başında Lazio'ya transfer olan Danimarkalı oyuncu, 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 21 karşılaşmada sahadaki yerini aldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

23 kez Danimarka A Milli Takımı formasını giyen Durmisi, 3 asist yapmayı başardı.