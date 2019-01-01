Beşiktaş'ın ara transfer hedefi Mario Balotelli

Burak Yılmaz'ın sakatlık döneminde hücum hattında aksayan Beşiktaş, ara transferde Brescia'dan ayrılması gündemde olan Mario Balotelli'yi istiyor.

Süper Lig'de zirveye tırmanmaya başlayan Beşiktaş'ta yönetim ara transfer dönemi için de düğmeye bastı. Burak Yılmaz'ın sakatlık sürecinde hücum hattında verimi alamayan Beşiktaş'ta hedef Mario Balotelli.

Sabah Gazetesinden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; Mario Balotelli'yi listelerine dahil eden siyah beyazlılar, oyuncunun kulübü Brescia'dan gelen açıklama sonrası temaslarına hız verdi.

İtalyan kulübünün başkanı Massimo Cellino, golcü futbolcuyu Ocak ayında bedelsiz olarak bırakabileceklerini dile getirdi. Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları da geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek oyuncunun temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Torunoğulları'nın Balotelli'ye Brescia'da aldığı rakam olan 1.5 milyon euro'yu teklif ettiği öğrenildi. Beşiktaş Ocak ayında, forvetin yanı sıra stoper ve kanat mevkilerine de takviye yapmayı planlıyor.