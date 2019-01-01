Beşiktaş, Vitor Hugo'da mutlu sona yakın
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Siyah beyazlılar, Fiorentina'nın 28 yaşındaki Brezilyalı stoperi, Vitor Hugo ile bir yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralanması için İtalyan kulübüyle anlaştı.
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Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, sol stoper takviyesi için birkaç gündür görüşme halinde olduğu Vitor Hugo'da mutlu sona ulaştı.
Siyah beyazlılar, İtalyan ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de transferi için devreye girdiği Hugo için kulübü ve oyuncusuyla el sıkıştı.
Bu transfer için Fiorentina'ya 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödenirken, oyuncu ise bir yıl için 2.5 milyon euro kazanacak.