Gary Medel İtalya yolcusu

Serie A ekiplerinden Bologna'nın, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Şilili yıldızı Gary Medel ile ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan 32 yaşındaki savunma oyuncusu Gary Medel, iddialara göre İtalya'ya geri dönmeye hazırlanıyor.

Calciomercato'da yer alan habere göre ekiplerinden , 3 sezon boyunca forması giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gary Medel ile temasa geçti. Teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in Medel'i ön libero mevkinde kullanmayı düşündüğü öne sürüldü. Beşiktaş yönetiminin de uygun bir teklif karşılığında Medel'i satabileceği ifade edildi.

2017 yılında 2.5 milyon euro karşılığında siyah beyazlı ekibe gelen tecrübeli oyuncunun 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş forması ile 77 resmi maça çıkan Medel, 1 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Copa America etkisi

Şili Milli Takımı ile 2019 Copa America'da görev alan Gary Medel'in turnuvada gösterdiği performansın da transfer tekliflerinde etki yarattığı belirtildi. Son olarak Copa America'nın üçüncülük maçında Şili ve karşı karşıya gelmiş ve ile tartışma yaşaya Gary Medel, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Messi de kırmızı kart görmüştü ve bu olay uzun süre konuşulmuştu.