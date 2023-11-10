UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden elenen Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi.

İstanbul'da Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta ayrılık gerçekleşti.

Şenol Güneş'in istifasının ardından teknik sorumlu olarak görevi devralan Burak Yılmaz, cuma günü istifa etti.

Ne söylendi?

Burak Yılmaz'ın ayrılığı, siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu sözlerle duyuruldu:

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"10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları kimler?

Burak Yılmaz'ın ayrılığının ardından gözler, şu anda boşta olan teknik direktörlere çevrildi.

A Spor'da yer alan habere göre Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın yöneticileriyle bugün bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Çalımbay şu an için siyah-beyazlı kulübün potansiyel yeni teknik direktörleri arasında pole pozisyonunda yer alıyor.