Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten şampiyonluk açıklaması

Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de son düzlüğe girilirken şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile oynanan karşılaşmanın ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili yorumda bulundu.

Ligin boyunun kısaldığını vurgulayan tecrübeli hoca, sıralamaya bakmaksızın işlerini yapacaklarını bildirdi. Güneş ayrıca rakiplerinin puan kaybetmelerini bekleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

Kartal'ın hocası, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Şu anda bizim sıralamadaki yerimiz üçüncülük olduğu için puan olarak gerideyiz ve maç sayısı azaldı. Ama biz sıralamaya bakmadan kendi işimizi yapacağız.

"Önümüzde üç tane maç var. Onları kazanmak istiyoruz. Üçüncülükten yukarı nasıl çıkarız onu düşünüyoruz. Sıralamada zaten avantajlar kendiliğinden görülüyor.

"Haftaya Adana Demirspor ile zor bir maçımız olacaktır, ona bakacağız. Biz kendi maçımızı kazanıp, rakiplerin kayıplarını bekleyeceğiz."

Beşiktaş için sırada ne var?

Türkiye'deki genel seçimlerden dolayı bu hafta sonu karşılaşmalar oynanmayacak.

34. haftayı ligden çekilen Gaziantep FK karşısında hükmen galip olarak tamamlayacak olan Beşiktaş, 35. haftada ise Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.