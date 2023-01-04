Kartal'ın hocası, Gaziantep FK maçında N'Koudou'nun sarı kart gördüğü pozisyonun yeniden gündeme gelmesine tepkiliydi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güneş, son dönemdeki VAR krizi ile ilgili değerlendirmede bulundu ve Kevin N'Koudou tartışmalarının yeniden ortaya çıkmasına tepki gösterdi.

Ne söylendi?

Gaziantep FK - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasının VAR konuşmalarının açıklanmasıyla birlikte artık geriye kalan haftalarda da kayıtların açıklanmaya devam etmesi gerektiğini söyleyen Güneş, şunları söyledi:

"Haklı çıkmak önemli değil. Söylediklerimizi paylaşmak, ortak değerde buluşmak önemli olan. Yönetimi, teknik heyeti, oyuncusu, medyası… Herkes beraber yaşıyor. Şimdi burada birbirimizi dövmek, düşmanlık mı istiyoruz; yoksa birbirimize sevgiyle, saygıyla bakmak mı istiyoruz?

"Bütün takımlar Türk futbolunun güzide kulüpleridir. Biz Gaziantep maçı oynadık, sanki o maçta biz astık, kestik. Mağdur olan biziz. He ne yanlış yapıldı, hakem kırmızı kart gösterebilirdi. (N'Koudou'nun pozisyonu) Açıklamasını da yaptı. Bu suç değil, hatadır.

"Rakibin 15, 16 faulü var. İkinci sarıdan atılması gereken oyuncuları var. Hiç ağzımızı açmadık. Biz mahkum olduk. Kırmızı kart pozisyonuna kadar biz daha iyiyiz. Rakip bizi bozmaya çalıştı. Rakibe avantaj verdik, bizim oyuncu da tuzağa düştü.

"Hakem provoke edildiğini gördüğü için takdir hakkını öyle kullandı. Bana göre yanlış yaptı. Tamam, bitti. Biz ne yaptık, iki puan kaybettik. İki puan kaybettiğimiz halde suçlu oluyoruz. Üç puan alıp bizi suçlayanlar oluyor.

"Haksızlığı hak olarak görüyorsanız, biz sizle ne konuşalım? Buradan bir şey çıkmayacak. Hatalarımız olacak tabii ama suç işlemeyelim. Şu anda hakem camiasını yok ediyoruz, sonra onlarla devam etmek istiyoruz. O zaman sen başka bir şey istiyorsun.

"Bir hafta önce maç oynanmış, ardından Adana Demirspor maçı oynanmış. Dönelim, maçı izleyelim. Haydi beraber izleyelim. Her pozisyonu izleyelim. Hakem bizim bir puanı almamıza mı yardımcı mı oldu, yoksa iki puan almamızı mı engellemiş oldu?

"Kasımpaşa maçında benim lehime haksız bir karar verilirse ben rahatsız olurum. Hakemlere baskı yapılmasını doğru bulmuyorum. Hakemlerin de işini iyi bilmesini ve yapmasını istiyorum. Şu an eski ve yeni hakemleri dinliyorum, bana sanki kuralları bilmiyorlar gibi geliyor. Kuralları kendilerine göre yorumluyorlar.

"Tartışmalı kararlar var. Onların üstünden gidersek, menfaatler de ortaya çıkarsa hiçbir şey konuşamayız. O zaman susmak daha iyidir. Bizi neden bu olaya ortak ettiniz? Beşiktaş'a, 'Siz haksızlık yapıyorsunuz' mu demek istiyorsunuz? Biz zaten gerideyiz ya, bırakın yakamızı! Biz işimizi yapacağız. Futbol oynamaya çalışıyoruz."

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.