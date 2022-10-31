Tecrübeli hoca, takım savunmasındaki sıkıntıları gördü ve bunun için 'heykeltıraş' örneğini verdi.

Şenol Güneş, Ümraniyespor karşılaşmasında arzu ettiği performansı göremediğini kabul etti.

Tecrübeli hoca, şampiyonluğa oynayan takımın bu kadar fazla gol yememesi gerektiğini vurguladı.

Güneş ayrıca fazlalıkları attıkları takdirde sorunları çözebileceklerinin altını çizdi.

Ne söylendi?

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Güneş, takımın performansı ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Oyun olarak arzu ettiğim takım bu değil. Eksiklerimiz var. Geçmişte görev yapan hocaların da katkısı var. Bu maçı kazanmak işin bittiğini değil yeni başladığını gösteriyor. Olağanüstü çalışacağız, bunun için aklım da enerjim de var.

"Kazanmak önemliydi ve kazandık. Gol atan ama gol de yiyen bir takımız. Şampiyonluğa oynayan bir takım olarak bu kadar gol yemek doğru değil.

"Zamana ihtiyacımız var. Önümüzde üç maç daha var. Kısa sürede bu sonucun alınması benim katkımdan değil oyuncuların yeteneğinden. Olması gereken bir sonuçtu. Sürpriz olmadı, o güzeldi. Rahat giden bir maçta gol yedik. Bunları konuşacağız.

"Heykeltıraş heykel yaparken fazlalıkları atar. Fazlalıkları atarsak sorunu çözeriz. Şu an fazlalıklarımız var. Topla fazla oynamak, pas yanlışları gibi ama bunlara girmiyorum. Bizim gibi bir takımın bu kadar pas kaybı, kademe ve markaj hatalarının olmaması lazım. Bunları konuşacağız."

"Trabzonspor'u da seviyorum"

Güneş, Trabzonspor ile ilgili sorulan bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ben Trabzonspor'u da seviyorum. Beşiktaş'ı da seviyorum. 'Bir gönülde iki sevda olmaz' diyorlar.

"Profesyonellikle cehalet unsurunun ayrı olduğunu bilmeyenler, bunu böyle değerlendirir."