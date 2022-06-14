Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Carlos Zago'nun çalıştırdığı Bolivar La Paz, Bolivya'da şampiyon oldu

53 yaşındaki İtalyan futbol adamının ekibi, Bolivya Apertura Serie B'de en yakın rakibi Blooming'e 10 puan fark attı.

Beşiktaş'ın 100. yıl şampiyonluğunun mimarlarından Antonio Carlos Zago, teknik direktörlük kariyerinde de başarılarına devam ediyor.

Siyah beyazlı ekibin efsane ismi, son olarak çalıştırdığı Bolivya temsilcisi Bolivar'ı şampiyonluğa götürdü.

53 yaşındaki İtalyan futbol adamının ekibi, Bolivya Apertura Serie B'de en yakın rakibi Blooming'e 10 puan fark atarak mutlu sona ulaştı.

Zago'nun takımında ise gol averajı bir başka dikkat çeken konu. İkinci Blooming'in averajı -3 iken şampiyon olan Bolivar La Paz, +33 averajı ile oldukça golcü bir sezon geçirmiş.

Takımın durumu

Bolivar La Paz'ın kadro değeri 13.58 milyon Euro iken ülkenin önde gelen takımlarından biri konumunda yer alıyor.

Takımın en golcüsü 8 gol ile santrafor da Costa olurken diğer santrafor Bruno Miranda onu 7 gol ile takip etti ve iyi bir ortaklık kurdular.

Zago futbolu bıraktıktan sonra ne yaptı?

39 yaşında oyunculuk kariyerini sonlandırırken aklında antrenörlük vardı ve hız kesmeden 2009'da Sao Caetano'nun başına geçti.

Palmeiras, Juventude, Internacional, Fortaleza, Red Bull Brezilya gibi takımlarda teknik direktörlük yaparken Roma ile Shakhtar Donetsk'de teknik çalışma antrenörlüğünü üstlendi.

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