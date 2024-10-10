Beşiktaş Tammy Abraham ve Mason Mount ile imza aşamasına gelmiş!

Bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan Serkan Reçber, siyah-beyazlı takıma iki önemli oyuncuyu getirmeye çok yaklaştığını açıkladı.

Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, Beşiktaş'ta çalıştığı döneme dair dikkat çekici bir anısını paylaştı. Reçber, Chelsea'nin kiralık oyunculardan sorumlu yöneticisiyle yaptığı görüşmeyi anlattı. Görüşme sırasında Tammy Abraham'ı Beşiktaş'a kiralamak için girişimde bulunduğunu belirten Reçber, Chelsea'nin Abraham için kiralama bedeli istemediğini, yalnızca 1.5 milyon euro maaşının olduğunu söyledi.

Chelsea ikna oldu

Reçber teklif karşısında sevindiğini ve aynı zamanda Mason Mount'ı da kiralamak istediğini dile getirirken, Chelsea’nin bu teklife de olumlu yaklaştığını ifade etti. Mount'ın Vitesse'de iyi bir sezon geçirdiğini ve Chelsea'nin onu bir sezon daha kiralamayı planladığını belirten deneyimli futbol adamı, “Chelsea Mount’un en az 25 maçta oynamasını istiyordu ama lig için bu garantiyi veremesek de tüm kulvarlar için vererek anlaştık” dedi.

Orman ikna olmadı

Hem Abraham’ı hem de Mount’u Beşiktaş’a getirmek için İngiliz ekibini ikna ettiğini belirten Reçber, “Sonrasında heyecanla kulübe gittim ve başkanımız Fikret Orman ile bir araya geldim. Başkanımız, ‘Serkan burası Beşiktaş. Biraz daha büyük düşünmen gerekiyor” ifadelerini kullandı ve iki ismi de istemedi. Sonrasında bu transferleri maalesef gerçekleştiremedik” dedi.