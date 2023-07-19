Sezonu şampiyonluk parolasıyla açan siyah-beyazlı takımın kadrosunda önemli bir değişiklik yaşanacak.

Şenol Güneş yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta stoper değişikliği kapıda. Geçtiğimiz sezonun sonundan bu yana takımdan ayrılmak isteyen Faslı stoper Romain Saiss’in Katar ekibi Al-Sadd’a transferine onay çıkarken, siyah-beyazlı takımın anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Lyanco da transfer görüşmeleri için geç saatlerde İstanbul’a geldi.

Özellikle 2022 Dünya Kupası’nın ardından talipleri artan Saiss’ın transferinden 3 milyon euro gelir elde etmesi beklenen siyah-beyazlı takım, bu oyuncunun yerini kısa bir süre içerisinde doldurdu.

Dünya Kupası'nda parladı

Geride bıraktığımız sezonda Southampton forması giyen sağ ayaklı stoper Lyanco ile yapılan görüşmelerde büyük ilerleme kaydeden Beşiktaş’ın bu transferi kısa sürede duyurması bekleniyor.

Beşiktaş’a Premier Lig takımlarından Wolverhampton’dan transfer olan Saiss, siyah-beyazlı takımdaki ilk sezonunda istikrarıyla göz doldurmuştu. 33 yaşında olan deneyimli stoper ilk sezonunda 25 karşılaşmada görev yaparken bu maçlara birer gol ve asist sığdırmıştı. Dünya Kupası’nda altı maçta forma giyen Saiss, ülkesinin yarı finale yükselmesinde kilit rol oynamıştı.