Beşiktaş'ta Hasan Arat ve Samet Aybaba'nın ardından bir deprem daha

Beşiktaş Başkan Vekili Hüseyin Yücel, olağanüstü kongrede aday olduğunu açıkladı ve kulübün geleceği için birlik mesajı verdi.

Beşiktaş, 29 Aralık’ta olağanüstü seçimli kongreye giderek yeni başkanını seçecek. Kongreye kadar takımın teknik sorumluluğunu Serdar Topraktepe üstlenecek. Başkanlık görevini vekaleten yürüten Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada seçim kararının gerekçelerini ve adaylık planını kamuoyuyla paylaştı.

Hüseyin Yücel, görevin atamayla değil, bir seçimle alınması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bir televizyon programında sanki biz Hasan Arat başkanımıza operasyon çekmişiz gibi gösterildi. Oysa bizim gayemiz Beşiktaş’ı yalnız bırakmamaktı. Bugünle birlikte Beşiktaş’ımızın üzerindeki sis bulutunu aralamak istiyorum. Bu sebeple yönetim kurulumuzla birlikte olağanüstü kongre kararı aldık. Seçime kadar görevimizin başındayız.”

Hüseyin Yücel adaylığını açıkladı

Başkanlık için aday olduğunu açıklayan Yücel, Beşiktaş’ın geleceği için birlik ve dayanışma çağrısında bulundu:

“Kongrede aday olduğumu huzurlarınıza açıklıyorum. Ben kaçmadım, kaçmıyorum. Gerekirse Beşiktaş’a canım feda. Ancak bu görevi yürütebilmek için camiamızın onayına ihtiyaç duyuyorum. Beşiktaş’ımız için her şeyi geleceği düşünerek yapmalıyız. Önümüzdeki günlerde yeni listemizi paylaşarak kulübümüzün geleceğini birlikte inşa etmeyi hedefliyoruz.”

Ayrıca, diğer adaylara da çağrıda bulunan Yücel, “Beşiktaş’ın 1 lirasını harcatmam diyen abilerime aday olmalarını tavsiye ediyorum,” ifadelerini kullandı.