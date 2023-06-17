Beşiktaş'ın yıldız orta sahası Gedson Fernandes, önümüzdeki sezonun planlamasını yaptı.

Siyah-Beyazlı takımın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, önümüzdeki sezon İstanbul'da kalmak istemiyor. Gedson, Avrupa devlerinden birisinin formasını giymeyi amaçlıyor.

Son haftalarda uçuşa geçti

Bu sezon başında Kara Kartal'a dönen ve ilk kez Siyah-Beyazlı formayı giyen 24 yaşındaki futbolcu sürekli oynasa da eleştiriliyordu. Yıldız oyuncu son 3 haftada adeta uçuşa geçti. Adana Demir maçını 1 gol, 1 asistle tamamlayan Gedson Fernandes, Kasımpaşa karşısında da aynı tarifeyi uygulamıştı.

Beşiktaş'tan ayrılacak mı?

Fanatik'ten Ethem Sündük'ün haberine göre; Beşiktaş'ın, özellikle 2022/23 sezonunun ikinci yarısında performansını gözle görülür ölçüde yükselten yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, bu yaz transfer döneminde kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor.

Portekizli orta sahanın takımda kalmasını isteyen Şenol Güneş, oyuncusunun ikna edilmesini istiyor. Ancak Gedson, önümüzdeki sezon Avrupa'nın önde gelen ekiplerinden birisinde oynamayı kafasına koydu. Özellikle İtalyan takımlarından büyük bir ilgi gören 24 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalmayı düşünmüyor.

Yüzde ellisi 6 milyon Euro

2021-22 sezonu devre arasında Beşiktaş ile Galatasaray, Gedson Fernandes için yarışmış ve Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncuyu ezeli rakibinin elinden kapmıştı. Bonservisinin yüzde 50'sini 6 milyon Euro'ya alan Beşiktaş yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle o zaman Gedson'u sürpriz bir şekilde Çaykur Rizespor'a kiralamıştı.