Beşiktaş, İtalyan futbolcu Ciro Immobile ile yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki santrforun 2025-2026 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Sözleşme fesih bedeli olarak Immobile'ye 2 milyon 625 bin avro ödeneceği aktarıldı.
İşte resmi açıklama
Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Avro fesih tazminatı ödenecektir" denildi.
Ciro Immobile, bir sezon forma giydiği Beşiktaş'ta çıktığı 41 resmi maçta 19 gol kaydetti.
Gelecek maç
Yeni adresi Bologna olacak
Ciro Immobile bir süredir İtalya Serie A kulübü Bologna ile görüşüyordu. Yıldız futbolcunun yeni adresinin Bologna olması bekleniyor.
35 yaşındaki İtalyan Santrforun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon euro.