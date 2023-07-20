Beşiktaş - Strasbourg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Almanya kampındaki üçüncü hazırlık maçına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, 21 Temmuz Cuma günü Fransa Ligue 1 temsilcisi Strasbourg ile karşı karşıya geliyor.

Betten-Arena'da oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, daha önceki iki hazırlık maçında Augsburg ve Mezokovesd ile karşı karşıya geldi. 78. dakikada sahaya atılan maddeler nedeniyle yarım kalan maçta Augsburg ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Mezokovesd'i ise 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu arada Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah (20 Temmuz) salonda ve sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına açık idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Oyuncular, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Sahada ısınma koşularıyla devam eden antrenman, pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Günün ikinci antrenmanı ise saat 19.00'da başladı.