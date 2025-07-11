Beşiktaş sol bek transferinin ardından sağ bek transferinde de mutlu sona çok yakın

Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters’ı bonservissiz kadrosuna katmak üzere.

Beşiktaş, Premier Lig tecrübesine sahip İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile anlaşmaya çok yakın. Siyah-beyazlı kulüp, Southampton ile yollarını ayıran 28 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içinde kadrosuna katabilir.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş, Jamaika asıllı İngiliz oyuncuyla prensipte el sıkıştı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor. Tecrübeli futbolcunun, Beşiktaş’ın savunma hattına önemli bir katkı sağlaması öngörülüyor.

Tottenham altyapısında futbola başlayan Walker-Peters, 2020 yazında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Southampton’a transfer olmuştu.

Ofansif katkısı yüksek

Kırmızı-beyazlı ekiple 6 sezon geçiren sağ bek, toplamda 202 maça çıktı ve bu süreçte 6 gol, 6 asistle oynadı. Özellikle istikrarlı performansıyla dikkat çeken oyuncu, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de 35 maçın tamamında ilk 11’de görev aldı ve 2 asistlik katkı sağladı.

Temmuz ayı başında Southampton ile olan sözleşmesi sona eren Walker-Peters, şu anda serbest statüde bulunuyor. Beşiktaş, bu fırsatı değerlendirerek tecrübeli savunmacıyı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak istiyor. Kulüpten resmi açıklamanın birkaç gün içinde gelmesi bekleniyor.