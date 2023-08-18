Beşiktaş, efsanevi stoper Sergio Ramos'a teklifini sundu. Kartal, tecrübeli savunmacıyı iki yıllığına renklerine bağlamak istiyor.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'yı transfer ederek taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş, yaz transfer dönemindeki en büyük kozunu oynuyor.

Siyah-beyazlılar, Paris Saint-Germain'den ayrılan ve serbest oyuncu statüsünde olan Sergio Ramos'u renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürüyor.

Detaylar neler?

NTV Spor'da yer alan habere göre Kartal, İspanyol savunmacıya iki yıllık bir sözleşme önerdi. Siyah-beyazlı yöneticilerin, Ramos'un menajerinden daha detaylı bilgi aldığı da gelen bilgiler arasında.

Haberin devamı aşağıda

Real Madrid'in eski stoperi için Galatasaray da girişimlerde bulunuyor.

Sergio Ramos'un 2022-23 sezonu performansı

2022-23 sezonunu Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain'de geçiren 37 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon tüm kulvarlarda toplamda 45 maça çıktı.

Ramos, söz konusu 45 karşılaşmada hücuma da katkıda bulunarak dört gol atıp bir de asist yaptı.