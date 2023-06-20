Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Sergino Dest'in bu yaz Union Berlin'e katılması beklenmiyor. Beşiktaş, sağ bekin transferi için en güçlü aday.

NE OLDU? Dest, geçen sezonu Milan'da kiralık olarak geçirdi ancak tüm kulvarlarda sadece dört kez ilk 11'de oynadı. Calciomercato muhabiri Daniele Longo'ya göre İtalyan oyuncunun Barcelona'dan ayrılması bekleniyor. Ancak Dest ile bağlantılı olan Union Berlin, bu transferde geri adım atmış durumda. Barça'nın sağ beki şimdi Beşiktaş'a daha yakın duruyor.

BÜYÜK RESİM: AC Milan'ın Dest ile yaptığı kiralık sözleşmede 20 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak Serie A ekibi, bu opsiyonu kullanmayacak. West Ham ve Crystal Palace da daha önce oyuncu ile ilgileniyordu. Ancak şu anda Dest, Türkiye'ye yakın.

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SIRADA NE VAR? Barça, uzun süredir devam eden mali sıkıntıları azaltmak istiyor. Bunun yolu da futbolcu satışından geçiyor. Bu yüzden Katalan devi, Dest'e olan ilginin resmîleştirilmesini umuyor.