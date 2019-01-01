Beşiktaş, Riza Durmisi'yi istiyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İtalya'nın Lazio takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Riza Durmisi'yi kadrosuna katmak istiyor.
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Il Messaggero'da yer alan haberde Beşiktaş'ın Lazio'dan Riza Durmisi'yi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği belirtildi. Beşiktaş'ın kiralama ve satın alma opsiyonu için toplam 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürülen haberde, İtalyan ekibinin Durmisi'yi kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.
Geçtiğimiz yaz Real Betis'ten 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Arnavutluk asıllı Danimarkalı futbolcu, Lazio formasıyla 19 maça çıktı.
Öte yandan Fransa'nın L'equipe Gazetesi, Marsilya'nın da Durmisi ile ilgilendiğini ve yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtti.