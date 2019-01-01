Beşiktaş, Riza Durmisi'yi istiyor

Beşiktaş, Lazio'nun 25 yaşındaki sol beki Riza Durmisi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İtalya'nın takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Riza Durmisi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Il Messaggero'da yer alan haberde Beşiktaş'ın Lazio'dan Riza Durmisi'yi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmak istediği belirtildi. Beşiktaş'ın kiralama ve satın alma opsiyonu için toplam 8 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürülen haberde, İtalyan ekibinin Durmisi'yi kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.

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Geçtiğimiz yaz 'ten 7.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Arnavutluk asıllı Danimarkalı futbolcu, Lazio formasıyla 19 maça çıktı.

Öte yandan 'nın L'equipe Gazetesi, 'nın da Durmisi ile ilgilendiğini ve yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtti.