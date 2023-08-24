Beşiktaş - Pendikspor maçı tekrar edilecek mi?

Beşiktaş - Pendikspor maçı tekrar oynanacak mı? GOAL Türkiye, detayları aktarıyor.

Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de Pendikspor ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmanın tekrarlanması yönünde karar alınmasını beklediklerini açıkladı.

Neler söylendi?

Siyah-beyazlı kulübün resmî internet sitesinden 24 Ağustos Perşembe günü yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Pendikspor'la oynadığı müsabakanın 76. dakikasında, Omar Colley'le bulduğumuz ikinci golün topun saha dışından geldiği gerekçesiyle yan hakemin bayrağını pozisyon bitmeden kaldırması sonucu iptali nedeniyle MHK'ye yapmış olduğumuz müracaata, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu imzasıyla gelen cevapta haklılığımız tescil edilmiştir.

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"Hakem hatası ve teknoloji eksikliği nedeniyle puan kaybı yaşadığımız bizzat MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu tarafından tescil edilmişken, artık gerçeklerden kaçmadan, perde arkasına saklanmadan hakkımızın teslim edilmesi, bu doğrultuda Beşiktaş-Pendikspor maçının tekrarlanması yönünde karar alınması beklenmektedir."

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Kartal, tartışmalarla geçen Pendikspor maçının ardından yüzünü Avrupa'ya dönüyor.

Siyah-beyazlılar, 24 Ağustos Perşembe akşamı saat 20.00'de UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Dinamo Kiev'e konuk olacak.