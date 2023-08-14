Beşiktaş Oxlade-Chamberlain'in transferini açıkladı

Beşiktaş, İngiliz orta saha futbolcusu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi için görüşmelere başlandığını bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Günün ilerleyen saatlerinde yapılan açıklamada ise yıldız isimle sözleşme imzalandğı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "“Profesyonel Futbolcu Alexander Mark David Oxlade-Chamberlain'in transferi konusunda Oyuncu ile 12 Ağustos 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2025-2026 sezonu sonuna kadar üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.500.000 Avro imza parası ve her bir futbol sezonu için net 2.500.000 Avro garanti ücret verilecektir. Ek olarak müsabakalarda yer aldığı süreye göre maç başına azami net 10.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Oxlade-Chamberlain, ülkesinin milli takımında da görev aldı.

Futbol kariyerine Southampton'da başlayan 29 yaşındaki oyuncu, 2011-2017’de Arsenal, 2017'den sonra da Liverpool'da top koşturdu. Premier Lig'de 235 müsabakada 20 gol kaydeden Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 51 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı

Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.

Deneyimli futbolcu, İngiltere Milli Takımı formasıyla da 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.