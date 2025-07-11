Beşiktaş, Orkun Kökçü transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş, milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferi için Benfica ile resmi görüşmelere başladı.

Beşiktaş, milli orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün transferini resmen Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Siyah-beyazlı kulüp, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için kulübü Benfica ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Orkun Kökçü'nün transferi konusunda oyuncu ve kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, katıldığı bir televizyon programında transferle ilgili yaptığı açıklamada, “İçimden bir his, Orkun Kökçü yarın İstanbul’da olacak diyor” diyerek gelişmeleri doğruladı. Fabrizio Romano’nun haberine göre ise, Benfica, milli oyuncunun sağlık kontrolleri için Türkiye’ye gitmesine resmi olarak izin verdi.

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun cumartesi günü İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Transferin maliyeti 30 milyon euro

Transferin detayları da netleşti. Orkun Kökçü’nün Beşiktaş’a kiralık olarak geleceği ve anlaşmanın zorunlu satın alma opsiyonuyla kalıcı hale geleceği belirtildi. Buna göre Beşiktaş, bu transfer için Benfica’ya 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro garanti bonus ödeyecek. Toplam maliyetin 30 milyon euroyu bulması bekleniyor.

Feyenoord altyapısından yetişen ve yaklaşık 30 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Kökçü, Portekiz temsilcisinde 98 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 19 gol atan milli oyuncu, 22 de asist yaptı. Kökçü, böylece Benfica formasıyla toplamda 41 gole doğrudan katkı sağladı.

Milli oyuncu, Benfica’da geçirdiği dönemde bir Portekiz Lig Kupası ve bir Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Takımda zaman zaman formasını kaybeden Orkun’un kariyerini yeniden canlandırmak için Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, orta sahaya liderlik yapabilecek bir oyuncuyu kadrosuna katmak için büyük bir adım atmış oldu. Kökçü'nün takıma liderlik etmesi ve Süper Lig’de fark yaratması bekleniyor.