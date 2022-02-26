Beşiktaş, Önder Karaveli yönetiminde 'en'lere doyamıyor

Önder Karaveli yönetimindeki Beşiktaş, Süper Lig'de yakaladığı istatistiklerle yerini ilk sırada aldı.

Yeni döneme istediği gibi başlayamayan siyah-beyazlılar, bir türlü kurtulamadıkları mağlubiyet serisine ligin ikinci devresinde son verdi ve olumlu sonuçları yakaladı.

Son olarak Sivasspor deplasmanından 3-2 galip ayrılan Beşiktaş, 8 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

Beşiktaş ne başardı?

Beşiktaş, 2022'de yakaladığı istatistiklerle ligin zirvesine yerleşti. Önder Karaveli yönetimindeki ekip, 19.9 oran ile 2022'de Süper Lig'in en fazla gol beklentisi yaratan takımı.

Yeni yılda 247 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Beşiktaş bu istatistikte de ilk sırada yer alıyor.

Ayrıca Süper Lig'de 2022'de en fazla net gol posizyonu üreten takım da siyah-beyazlılar oldu. Karaveli'nin öğrencileri, 34 kez net gol pozisyonu üretti.

Önder Karaveli ne söyledi?

Sivasspor mücadelesinin ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli şu şekilde konuştu: "Ligde kolay maç yok aslında, her maç her türlü sonuca açık. Ligin ikinci yarısında herkesin hedefleri var, herkesin zorladığı bir durum var."

"Serbest vuruş ve kornerlerden attığı gol sayısı da bir hayli fazlaydı. Çok net söylüyorum yediğimiz birinci gol en net beklediğimiz, çok çalıştığımız, orta ve savunmayı çok çalıştık, beklediğimiz golü yedik. Ortayı yaptırmamamız gerekiyordu, ters tarafa gidince savunma yerinden oynadı. İçerdeki eşleşmede de sorun yaşadık."

"Oyuncularımızın son bölümde kazanmak adına gösterdiği çaba, birliktelik takım bütünlüğü bizi çok mutlu etti. Harika bir mücadele vardı sahada. Sakat oyuncularımızda fedakarca bugün sahadalardı. Bütün takımımı, beraber çalıştığımız bütün arkadaşlarımızı bu galibiyet için kutluyorum. Bizim adımıza ligde gitmek istediğimiz noktaya biraz daha yaklaşmak adına harika bir galibiyet oldu."

Beşiktaş'ı ne bekliyor?

Beşiktaş, 27 haftanın ardından Süper Lig'de puanını 44'e yükseltti.

Siyah-beyazlılar, lig tablosunda Adana Demirspor'un bir puan ardında 5. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, 7 Mart'ta Başakşehir'i konuk ederken 14 Mart'ta Galatasaray'a misafir olacak.

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